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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/naemniki-1578062614.html
Москва и Париж заявили о фактах переброски сирийских наемников в Карабах
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала сообщения о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:08
2020-10-01T19:21
обсе
мария захарова
нагорно-карабахская республика
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Официальный представитель российского Министерства иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/">Мария Захарова</a> прокомментировала сообщения о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе.Накануне ведомство заявило, что Москва озабочена информацией о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии и Ливии, в Карабах. Российские власти призывали глав заинтересованных государств принять меры и не допустить участия иностранных террористов и наемников в конфликте, а также незамедлительно вывести их из региона. О том, что боевики из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank">Сирии</a> направились в непризнанную республику для участия в боевых действиях, сообщил и президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> перед началом европейского саммита. По его словам, члены "джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе".Эскалация Карабахского конфликтаКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> сегодня выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призывали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578054490.html
https://ria.ru/20201001/pogibshie-1578037895.html
https://ria.ru/20200930/naemniki-1578025490.html
Турция - Азербайджан - ИГИЛ. вот и ответ на вопрос
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Кто там языком чесал что азербайджанской армии не нужны наемники ?
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
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обсе, мария захарова, нагорно-карабахская республика, сша, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, в мире

Москва и Париж заявили о фактах переброски сирийских наемников в Карабах

17:08 01.10.2020 (обновлено: 19:21 01.10.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРеактивный снаряд системы "Смерч" на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала сообщения о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе.
"У нас эти данные (о сирийских наемниках. — Прим. ред.) имеются. Эта информация <...> есть и была в средствах массовой информации представлена в виде материалов из соцсетей и соответствующих публикаций, но, делая подобный комментарий, который вчера был опубликован на сайте Министерства иностранных дел, мы, безусловно, располагали и собственными наработками, фактами и информацией", — отметила дипломат.
Накануне ведомство заявило, что Москва озабочена информацией о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии и Ливии, в Карабах. Российские власти призывали глав заинтересованных государств принять меры и не допустить участия иностранных террористов и наемников в конфликте, а также незамедлительно вывести их из региона.
О том, что боевики из Сирии направились в непризнанную республику для участия в боевых действиях, сообщил и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом европейского саммита. По его словам, члены "джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе".
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Эскалация Карабахского конфликта

Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
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Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сегодня выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призывали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕМария ЗахароваНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваВ мире
 
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