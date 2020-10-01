https://ria.ru/20201001/naemniki-1578062614.html

Москва и Париж заявили о фактах переброски сирийских наемников в Карабах

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала сообщения о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:08

2020-10-01T17:08

2020-10-01T19:21

обсе

мария захарова

нагорно-карабахская республика

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Официальный представитель российского Министерства иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/">Мария Захарова</a> прокомментировала сообщения о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе.Накануне ведомство заявило, что Москва озабочена информацией о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии и Ливии, в Карабах. Российские власти призывали глав заинтересованных государств принять меры и не допустить участия иностранных террористов и наемников в конфликте, а также незамедлительно вывести их из региона. О том, что боевики из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank">Сирии</a> направились в непризнанную республику для участия в боевых действиях, сообщил и президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> перед началом европейского саммита. По его словам, члены "джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе".Эскалация Карабахского конфликтаКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> сегодня выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призывали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.

https://ria.ru/20201001/karabakh-1578054490.html

https://ria.ru/20201001/pogibshie-1578037895.html

https://ria.ru/20200930/naemniki-1578025490.html

orion p3c Турция - Азербайджан - ИГИЛ. вот и ответ на вопрос 61

Armenia Artsakh Кто там языком чесал что азербайджанской армии не нужны наемники ? 45

51

нагорно-карабахская республика

сша

армения

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, мария захарова, нагорно-карабахская республика, сша, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, в мире