https://ria.ru/20201001/mosgorsud-1578065566.html

Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд

Михаил Птицын назначен главой Мосгорсуда, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:41

2020-10-01T17:41

2020-10-01T17:51

михаил птицын (мосгорсуд)

россия

владимир путин

политика

московский городской суд

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_mikhail-ptitsyn-mosgorsud" target="_blank">Михаил Птицын</a> назначен главой Мосгорсуда, соответствующий указ президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, постановляю назначить на 6-летний срок полномочий председателем <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Московского городского суда</a> Птицына Михаила Юрьевича", - говорится в документе.Отмечается, что данный указ вступает в силу с 24 октября 2020 года.

https://ria.ru/20200922/otstavka-1577614342.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил птицын (мосгорсуд), россия, владимир путин, политика, московский городской суд, общество