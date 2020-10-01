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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201001/mordoviya-1578060391.html
В Мордовии пациента впервые доставили в больницу на вертолете
Пациентку с сердечной недостаточностью доставили в Мордовскую республиканскую клиническую больницу в Саранске на вертолете из города Ардатова, это первый случай РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:39
2020-10-01T16:40
республика мордовия
республика мордовия
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости.</strong> Пациентку с сердечной недостаточностью доставили в Мордовскую республиканскую клиническую больницу в <a href="http://ria.ru/location_Saransk/" target="_blank" data-auto="true">Саранске</a> на вертолете из города Ардатова, это первый случай использования санавиации в регионе, сообщается на сайте больницы.Вертолёт "Ансат" для оказания экстренной медицинской помощи базируется в саранском аэропорту с 26 сентября. Вертолет оборудован медицинским модулем для полетов по срочным санитарным заявкам и оказания экстренной медпомощи."В среду, 30 сентября, на вертолётную площадку Мордовской республиканской клинической больницы приземлился "Ансат" с пациентом из Ардатова. Время полета составило 25 минут. По словам заместителя главного врача МРЦКБ по анестезиологии и реаниматологи Дмитрия Бычкова, женщина нуждалась в экстренной операции. У 60-летней пациентки произошла полная АВ блокада (сердечная недостаточность, потеря сознания, жизненно угрожающая ситуация), ее ждали в операционной в Региональном сосудистом центре, чтобы поставить кардиостимулятор", - говорится в сообщении.Отмечается, что раньше пациентов, которым требовалась экстренная помощь, доставляли в больницу в Саранске или в других городах с помощью пяти спецавтомобилей. Теперь в республике начала действовать санитарная авиация."Раньше дорога до Ардатова занимала 2-2,5 часа, перед дорогой тяжелый пациент нуждался в стабилизации и лишь потом везли. Время доставки сократилось до 25-30 минут. Бригада состоит из высококвалифицированных реаниматолога- анестезиолога и реанимационной медсестры. С сегодняшнего дня оповещены все медучреждения республики, и будут подавать заявки", — заявил Бычков.Подчеркивается, что применение медицинских вертолетов позволяет снизить смертность при ДТП в 2 раза, тяжесть последствий - в 3 раза, летальный исход при острых заболеваниях - в 10 раз.
https://ria.ru/20200930/mordoviya-1578009023.html
https://ria.ru/20200925/mordoviya-1577759392.html
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республика мордовия, общество

В Мордовии пациента впервые доставили в больницу на вертолете

16:39 01.10.2020 (обновлено: 16:40 01.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВертолет санавиации
Вертолет санавиации - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Пациентку с сердечной недостаточностью доставили в Мордовскую республиканскую клиническую больницу в Саранске на вертолете из города Ардатова, это первый случай использования санавиации в регионе, сообщается на сайте больницы.
Вертолёт "Ансат" для оказания экстренной медицинской помощи базируется в саранском аэропорту с 26 сентября. Вертолет оборудован медицинским модулем для полетов по срочным санитарным заявкам и оказания экстренной медпомощи.
Владимир Волков - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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"В среду, 30 сентября, на вертолётную площадку Мордовской республиканской клинической больницы приземлился "Ансат" с пациентом из Ардатова. Время полета составило 25 минут. По словам заместителя главного врача МРЦКБ по анестезиологии и реаниматологи Дмитрия Бычкова, женщина нуждалась в экстренной операции. У 60-летней пациентки произошла полная АВ блокада (сердечная недостаточность, потеря сознания, жизненно угрожающая ситуация), ее ждали в операционной в Региональном сосудистом центре, чтобы поставить кардиостимулятор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что раньше пациентов, которым требовалась экстренная помощь, доставляли в больницу в Саранске или в других городах с помощью пяти спецавтомобилей. Теперь в республике начала действовать санитарная авиация.
"Раньше дорога до Ардатова занимала 2-2,5 часа, перед дорогой тяжелый пациент нуждался в стабилизации и лишь потом везли. Время доставки сократилось до 25-30 минут. Бригада состоит из высококвалифицированных реаниматолога- анестезиолога и реанимационной медсестры. С сегодняшнего дня оповещены все медучреждения республики, и будут подавать заявки", — заявил Бычков.
Подчеркивается, что применение медицинских вертолетов позволяет снизить смертность при ДТП в 2 раза, тяжесть последствий - в 3 раза, летальный исход при острых заболеваниях - в 10 раз.
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