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https://ria.ru/20201001/mks-1578056499.html
Экипаж МКС проверяет сварные швы в протекающем российском модуле
Экипаж Международной космической станции в четверг проверяет на утечку воздуха сварные швы в одном из отсеков российского модуля "Звезда", следует из... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:44
2020-10-01T15:44
риа наука
иван вагнер
кристофер кэссиди
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> в четверг проверяет на утечку воздуха сварные швы в одном из отсеков российского модуля "Звезда", следует из переговоров, транслирующихся НАСА.Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что экипаж станции сузил зону поиска утечки воздуха в модуле "Звезда" до переходного отсека.Согласно переговорам, российский космонавт Анатолий Иванишин с помощью американского течеискателя проверяет сварные швы в промежуточной камере модуля "Звезда".Программой сегодняшнего дня также предусмотрено закрыть переходные люки между промежуточной камерой модуля "Звезда" и грузовым кораблем "Прогресс МС-14", чтобы проверить герметичность полости между ними. Давление планируется контролировать всю ночь дистанционно с Земли.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Как сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она то есть, то нет, а возможно вызвавшее ее отверстие или трещину, которая по оценке имеет размер 0,6-0,8 миллиметра, можно так и не найти.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/mks-1578046029.html
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иван вагнер, кристофер кэссиди, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Экипаж МКС проверяет сварные швы в протекающем российском модуле

15:44 01.10.2020
 
© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции в четверг проверяет на утечку воздуха сварные швы в одном из отсеков российского модуля "Звезда", следует из переговоров, транслирующихся НАСА.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что экипаж станции сузил зону поиска утечки воздуха в модуле "Звезда" до переходного отсека.
Согласно переговорам, российский космонавт Анатолий Иванишин с помощью американского течеискателя проверяет сварные швы в промежуточной камере модуля "Звезда".
Программой сегодняшнего дня также предусмотрено закрыть переходные люки между промежуточной камерой модуля "Звезда" и грузовым кораблем "Прогресс МС-14", чтобы проверить герметичность полости между ними. Давление планируется контролировать всю ночь дистанционно с Земли.
Внутренний вид из модуля. Купол Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 13:17
"Безумно малая". Руководитель полета рассказал о поиске утечки на МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Как сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она то есть, то нет, а возможно вызвавшее ее отверстие или трещину, которая по оценке имеет размер 0,6-0,8 миллиметра, можно так и не найти.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
 
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РИА НаукаИван ВагнерКристофер КэссидиЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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