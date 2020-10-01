https://ria.ru/20201001/martin-1578012971.html
Выяснилось, какая сцена "Игры престолов" была у автора самой нелюбимой
Джордж Мартин в опубликованном Entertainment Weekly отрывке из книги "Fire cannot kill a dragon" ("Огнем дракона не возьмешь") о съемках сериала, рассказал,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T01:22
2020-10-01T01:22
2020-10-01T01:22
культура
кино и сериалы
новости культуры
игра престолов (сериал)
джордж мартин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150045/46/1500454658_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e02c5d55df879e767ef97fb28e618b52.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости</strong>. Джордж Мартин в <a href="https://ew.com/tv/george-rr-martin-least-favorite-game-of-thrones-scene/" target="_blank">опубликованном</a> Entertainment Weekly отрывке из книги "Fire cannot kill a dragon" ("Огнем дракона не возьмешь") о съемках сериала, рассказал, какая сцена в шоу нравится ему меньше всего. Выяснилось, что Мартина возмутил фрагмент первого сезона, в котором король Роберт Баратеон отправляется на охоту. В книге этот момент описан парой слов, а в сериале отражен подробнее.По мнению писателя, проблема была в бюджете, который в 2011 году составлял 6 миллионов долларов на каждый эпизод. Несмотря на такую солидную сумму, денег не хватило на то, чтобы показать все так, как представлял себе автор."Тут мы совсем уж низко опустились в плане бюджета. Это моя самая нелюбимая сцена за все восемь сезонов: охота короля Роберта. Четыре парня с копьями в руках идут по лесу <…> Я хорошо представляю себе, как может выглядеть королевская охота. В ней должны были принимать участие хотя бы сто человек, должны были быть построены павильоны, быть ловчие, собаки. Обязательно кто-то должен был трубить в рог — вот это была бы королевская охота! Но в тот момент мы не могли себе позволить ни лошадей, ни собак, ни павильонов", — поделился Мартин. В следующих сезонах бюджет проекта увеличился. Выход книги "Fire cannot kill a dragon" запланирован на 6 октября.
https://ria.ru/20200923/serialy-1577615436.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150045/46/1500454658_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_33d833cb15aec041632c29dab899d3f7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал), джордж мартин
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости
. Джордж Мартин в опубликованном
Entertainment Weekly отрывке из книги "Fire cannot kill a dragon" ("Огнем дракона не возьмешь") о съемках сериала, рассказал, какая сцена в шоу нравится ему меньше всего.
Выяснилось, что Мартина возмутил фрагмент первого сезона, в котором король Роберт Баратеон отправляется на охоту. В книге этот момент описан парой слов, а в сериале отражен подробнее.
По мнению писателя, проблема была в бюджете, который в 2011 году составлял 6 миллионов долларов на каждый эпизод. Несмотря на такую солидную сумму, денег не хватило на то, чтобы показать все так, как представлял себе автор.
"Тут мы совсем уж низко опустились в плане бюджета. Это моя самая нелюбимая сцена за все восемь сезонов: охота короля Роберта. Четыре парня с копьями в руках идут по лесу <…> Я хорошо представляю себе, как может выглядеть королевская охота. В ней должны были принимать участие хотя бы сто человек, должны были быть построены павильоны, быть ловчие, собаки. Обязательно кто-то должен был трубить в рог — вот это была бы королевская охота! Но в тот момент мы не могли себе позволить ни лошадей, ни собак, ни павильонов", — поделился Мартин.
В следующих сезонах бюджет проекта увеличился.
Выход книги "Fire cannot kill a dragon" запланирован на 6 октября.