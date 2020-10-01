https://ria.ru/20201001/martin-1578012971.html

Выяснилось, какая сцена "Игры престолов" была у автора самой нелюбимой

Джордж Мартин в опубликованном Entertainment Weekly отрывке из книги "Fire cannot kill a dragon" ("Огнем дракона не возьмешь") о съемках сериала, рассказал,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T01:22

2020-10-01T01:22

2020-10-01T01:22

культура

кино и сериалы

новости культуры

игра престолов (сериал)

джордж мартин

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости</strong>. Джордж Мартин в <a href="https://ew.com/tv/george-rr-martin-least-favorite-game-of-thrones-scene/" target="_blank">опубликованном</a> Entertainment Weekly отрывке из книги "Fire cannot kill a dragon" ("Огнем дракона не возьмешь") о съемках сериала, рассказал, какая сцена в шоу нравится ему меньше всего. Выяснилось, что Мартина возмутил фрагмент первого сезона, в котором король Роберт Баратеон отправляется на охоту. В книге этот момент описан парой слов, а в сериале отражен подробнее.По мнению писателя, проблема была в бюджете, который в 2011 году составлял 6 миллионов долларов на каждый эпизод. Несмотря на такую солидную сумму, денег не хватило на то, чтобы показать все так, как представлял себе автор."Тут мы совсем уж низко опустились в плане бюджета. Это моя самая нелюбимая сцена за все восемь сезонов: охота короля Роберта. Четыре парня с копьями в руках идут по лесу <…> Я хорошо представляю себе, как может выглядеть королевская охота. В ней должны были принимать участие хотя бы сто человек, должны были быть построены павильоны, быть ловчие, собаки. Обязательно кто-то должен был трубить в рог — вот это была бы королевская охота! Но в тот момент мы не могли себе позволить ни лошадей, ни собак, ни павильонов", — поделился Мартин. В следующих сезонах бюджет проекта увеличился. Выход книги "Fire cannot kill a dragon" запланирован на 6 октября.

https://ria.ru/20200923/serialy-1577615436.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал), джордж мартин