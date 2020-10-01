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https://ria.ru/20201001/martin-1578012971.html
Выяснилось, какая сцена "Игры престолов" была у автора самой нелюбимой
Джордж Мартин в опубликованном Entertainment Weekly отрывке из книги "Fire cannot kill a dragon" ("Огнем дракона не возьмешь") о съемках сериала, рассказал,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T01:22
2020-10-01T01:22
культура
кино и сериалы
новости культуры
игра престолов (сериал)
джордж мартин
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости</strong>. Джордж Мартин в <a href="https://ew.com/tv/george-rr-martin-least-favorite-game-of-thrones-scene/" target="_blank">опубликованном</a> Entertainment Weekly отрывке из книги "Fire cannot kill a dragon" ("Огнем дракона не возьмешь") о съемках сериала, рассказал, какая сцена в шоу нравится ему меньше всего. Выяснилось, что Мартина возмутил фрагмент первого сезона, в котором король Роберт Баратеон отправляется на охоту. В книге этот момент описан парой слов, а в сериале отражен подробнее.По мнению писателя, проблема была в бюджете, который в 2011 году составлял 6 миллионов долларов на каждый эпизод. Несмотря на такую солидную сумму, денег не хватило на то, чтобы показать все так, как представлял себе автор."Тут мы совсем уж низко опустились в плане бюджета. Это моя самая нелюбимая сцена за все восемь сезонов: охота короля Роберта. Четыре парня с копьями в руках идут по лесу &lt;…&gt; Я хорошо представляю себе, как может выглядеть королевская охота. В ней должны были принимать участие хотя бы сто человек, должны были быть построены павильоны, быть ловчие, собаки. Обязательно кто-то должен был трубить в рог — вот это была бы королевская охота! Но в тот момент мы не могли себе позволить ни лошадей, ни собак, ни павильонов", — поделился Мартин. В следующих сезонах бюджет проекта увеличился. Выход книги "Fire cannot kill a dragon" запланирован на 6 октября.
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кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал), джордж мартин

Выяснилось, какая сцена "Игры престолов" была у автора самой нелюбимой

01:22 01.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмериканский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге
Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Джордж Мартин в опубликованном Entertainment Weekly отрывке из книги "Fire cannot kill a dragon" ("Огнем дракона не возьмешь") о съемках сериала, рассказал, какая сцена в шоу нравится ему меньше всего.
Выяснилось, что Мартина возмутил фрагмент первого сезона, в котором король Роберт Баратеон отправляется на охоту. В книге этот момент описан парой слов, а в сериале отражен подробнее.
По мнению писателя, проблема была в бюджете, который в 2011 году составлял 6 миллионов долларов на каждый эпизод. Несмотря на такую солидную сумму, денег не хватило на то, чтобы показать все так, как представлял себе автор.
"Тут мы совсем уж низко опустились в плане бюджета. Это моя самая нелюбимая сцена за все восемь сезонов: охота короля Роберта. Четыре парня с копьями в руках идут по лесу <…> Я хорошо представляю себе, как может выглядеть королевская охота. В ней должны были принимать участие хотя бы сто человек, должны были быть построены павильоны, быть ловчие, собаки. Обязательно кто-то должен был трубить в рог — вот это была бы королевская охота! Но в тот момент мы не могли себе позволить ни лошадей, ни собак, ни павильонов", — поделился Мартин.
В следующих сезонах бюджет проекта увеличился.
Выход книги "Fire cannot kill a dragon" запланирован на 6 октября.
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