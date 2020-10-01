https://ria.ru/20201001/les-1578050826.html
Иркутская область ответила на указы о развитии лесного комплекса
В Иркутской области с помощью экономических методов удастся отреагировать на поручения президента по развитию лесного комплекса раньше, чем они вступят в силу... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:29
2020-10-01T14:29
2020-10-01T14:29
иркутская область
игорь кобзев
владимир путин
иркутская область
экономика
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<strong>ИРКУТСК, 1 окт – РИА Новости.</strong> В Иркутской области с помощью экономических методов удастся отреагировать на поручения президента по развитию лесного комплекса раньше, чем они вступят в силу юридически, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора <a href="https://ria.ru/person_Igor_Kobzev" target="_blank">Игоря Кобзева</a>.Кобзев, комментируя итоги совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса, которое президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> провел в режиме видеоконференции 30 сентября, отметил, что главой государства поддержаны усилия регионов по наведению порядка в лесной сфере. Во время видеоконференции президент заострил внимание на том, что в лесных регионах России продолжается практика экспорта простого сырья и товаров низкого передела. Зачастую такие торговые операции ведутся через "серые" или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.Также, по словам главы государства, для жесткого заслона бесконтрольному вывозу необработанной древесины следует активнее использовать современные цифровые технологии, запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов РФ правилам. Запустить в пилотном режиме такую систему учета древесины президент поручил с 1 января 2021 года, а с 1 июля она должна стать обязательной.Губернатор Иркутской области назвал решения, принятые на совещании, очень своевременными и актуальными.Он отметил, что Иркутская область, будучи самым лесным регионом России, к сожалению, является лидером по незаконным вырубкам. За два предыдущих года ущерб составил порядка 40 миллиардов рублей. Вопрос декриминализации лесного комплекса глава Приангарья неоднократно обсуждал с президентом. В этом году в результате активной борьбы с черными лесорубами объем незаконно вырубленной древесины сокращен почти на 30%, а нанесенный ущерб уменьшен на 42%.
https://ria.ru/20200930/drevesina-1578002888.html
1
иркутская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, владимир путин, иркутская область, экономика
ИРКУТСК, 1 окт – РИА Новости.
В Иркутской области с помощью экономических методов удастся отреагировать на поручения президента по развитию лесного комплекса раньше, чем они вступят в силу юридически, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева
.
Кобзев, комментируя итоги совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса, которое президент РФ Владимир Путин
провел в режиме видеоконференции 30 сентября, отметил, что главой государства поддержаны усилия регионов по наведению порядка в лесной сфере. Во время видеоконференции президент заострил внимание на том, что в лесных регионах России продолжается практика экспорта простого сырья и товаров низкого передела. Зачастую такие торговые операции ведутся через "серые" или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
Также, по словам главы государства, для жесткого заслона бесконтрольному вывозу необработанной древесины следует активнее использовать современные цифровые технологии, запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов РФ правилам. Запустить в пилотном режиме такую систему учета древесины президент поручил с 1 января 2021 года, а с 1 июля она должна стать обязательной.
Губернатор Иркутской области назвал решения, принятые на совещании, очень своевременными и актуальными.
"Теперь наши усилия поддержаны и на федеральном уровне. Мы готовы к немедленному исполнению всех принятых решений. Уверен, что экономическими методами удастся убедить бизнес отреагировать на все поручения президента даже раньше, чем они вступят в силу юридически", – сказал Кобзев.
Он отметил, что Иркутская область, будучи самым лесным регионом России, к сожалению, является лидером по незаконным вырубкам. За два предыдущих года ущерб составил порядка 40 миллиардов рублей. Вопрос декриминализации лесного комплекса глава Приангарья неоднократно обсуждал с президентом. В этом году в результате активной борьбы с черными лесорубами объем незаконно вырубленной древесины сокращен почти на 30%, а нанесенный ущерб уменьшен на 42%.