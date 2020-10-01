https://ria.ru/20201001/les-1578050826.html

Иркутская область ответила на указы о развитии лесного комплекса

В Иркутской области с помощью экономических методов удастся отреагировать на поручения президента по развитию лесного комплекса раньше, чем они вступят в силу... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:29

2020-10-01T14:29

2020-10-01T14:29

иркутская область

игорь кобзев

владимир путин

иркутская область

экономика

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<strong>ИРКУТСК, 1 окт – РИА Новости.</strong> В Иркутской области с помощью экономических методов удастся отреагировать на поручения президента по развитию лесного комплекса раньше, чем они вступят в силу юридически, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора <a href="https://ria.ru/person_Igor_Kobzev" target="_blank">Игоря Кобзева</a>.Кобзев, комментируя итоги совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса, которое президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> провел в режиме видеоконференции 30 сентября, отметил, что главой государства поддержаны усилия регионов по наведению порядка в лесной сфере. Во время видеоконференции президент заострил внимание на том, что в лесных регионах России продолжается практика экспорта простого сырья и товаров низкого передела. Зачастую такие торговые операции ведутся через "серые" или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.Также, по словам главы государства, для жесткого заслона бесконтрольному вывозу необработанной древесины следует активнее использовать современные цифровые технологии, запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов РФ правилам. Запустить в пилотном режиме такую систему учета древесины президент поручил с 1 января 2021 года, а с 1 июля она должна стать обязательной.Губернатор Иркутской области назвал решения, принятые на совещании, очень своевременными и актуальными.Он отметил, что Иркутская область, будучи самым лесным регионом России, к сожалению, является лидером по незаконным вырубкам. За два предыдущих года ущерб составил порядка 40 миллиардов рублей. Вопрос декриминализации лесного комплекса глава Приангарья неоднократно обсуждал с президентом. В этом году в результате активной борьбы с черными лесорубами объем незаконно вырубленной древесины сокращен почти на 30%, а нанесенный ущерб уменьшен на 42%.

https://ria.ru/20200930/drevesina-1578002888.html

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иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кобзев, владимир путин, иркутская область, экономика