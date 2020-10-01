https://ria.ru/20201001/latviya-1578062637.html
Сейм Латвии отказался признать легитимность Лукашенко
Сейм Латвии в четверг на пленарном заседании утвердил заявление "О легитимности мандата президента Белоруссии", в котором не признает Александра Лукашенко... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:05
2020-10-01T17:05
2020-10-01T17:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
латвия
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577719344_0:165:3072:1893_1400x0_80_0_0_5e72a3d8f72c0d2571b363e9714eed44.jpg
<strong>РИГА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Сейм <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> в четверг на пленарном заседании утвердил заявление "О легитимности мандата президента Белоруссии", в котором не признает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным главой белорусского государства, сообщила пресс-служба латвийского парламента."Вновь подчеркивая, что прошедшие 9 августа в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми, Латвия не признает опубликованные белорусскими властями результаты выборов и указывает на то, что мандат, основанный на этих результатах, не может считаться полученным демократическим путем и легитимным", – говорится в заявлении.Документ был разработан после состоявшейся 23 сентября инаугурации Лукашенко.Сейм подчеркивает, что в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и других белорусских городах продолжаются широкомасштабные мирные акции протеста. Тем самым белорусы демонстрируют запрос на соблюдение демократических прав и уважение основных свобод и прав человека, подчеркивается в документе. В парламенте также считают, что процедура инаугурации Лукашенко имеет ряд несоответствий действующим в Белоруссии законам.В документе содержится призыв к белорусским властям немедленно прекратить насилие, репрессии и другие нарушения прав человека, которые, по мнению латвийского Сейма, применяются в отношении белорусского народа.Сейм также призывает к немедленному введению всеобъемлющего, эффективного и своевременного режима санкций ЕС, который позволил бы привлечь к ответственности любое лицо или структуру, несущие ответственность за серьезные нарушения прав человека и злоупотребление властью в Белоруссии.Ранее Латвия приняла решение о включении в список персон нон-грата более 100 белорусских чиновников и политиков, включая президента Александра Лукашенко. Таким образом республика отреагировала на действия властей Белоруссии в отношении протестующих, не согласных с победой Лукашенко на президентских выборах.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20201001/minsk-1578046927.html
https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577957831.html
Ярослав Погодин
"Да пёс с ними!..." © И.В. меняет профессию ))
29
Людмила Комиссаренко (Никишина)
Такое впечатление, что политикам этой страны больше нечем заниматься. Их страна цветущая и беззаботная. С утра до вечера только и читаем новости, что сеймы прибалтов что-то там считают нелегитимным. Особенно грозно звучат угрозы по поводу Гаагского суда . Обвиняют Лукашенко в насильственных действиях против человечества. О как замахнулись и просят все обстоятельства насилия отразить и прислать через интернет. Они что думают, что весь народ Беларуси - дураки? Через интернет доказательства! ХА! Так может и Андрею Шведу стоит все доказательства с митингов получать от ОМОНа через интернет?!
27
4
латвия
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577719344_441:106:3030:2048_1400x0_80_0_0_41607fa2f8ea7692eae5684e0f94c15a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, латвия, минск, белоруссия, в мире
РИГА, 1 окт – РИА Новости.
Сейм Латвии
в четверг на пленарном заседании утвердил заявление "О легитимности мандата президента Белоруссии", в котором не признает Александра Лукашенко
легитимным главой белорусского государства, сообщила пресс-служба латвийского парламента.
"Вновь подчеркивая, что прошедшие 9 августа в Беларуси
президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми, Латвия не признает опубликованные белорусскими властями результаты выборов и указывает на то, что мандат, основанный на этих результатах, не может считаться полученным демократическим путем и легитимным", – говорится в заявлении.
Документ был разработан после состоявшейся 23 сентября инаугурации Лукашенко.
Сейм подчеркивает, что в Минске
и других белорусских городах продолжаются широкомасштабные мирные акции протеста. Тем самым белорусы демонстрируют запрос на соблюдение демократических прав и уважение основных свобод и прав человека, подчеркивается в документе. В парламенте также считают, что процедура инаугурации Лукашенко имеет ряд несоответствий действующим в Белоруссии законам.
В документе содержится призыв к белорусским властям немедленно прекратить насилие, репрессии и другие нарушения прав человека, которые, по мнению латвийского Сейма, применяются в отношении белорусского народа.
Сейм также призывает к немедленному введению всеобъемлющего, эффективного и своевременного режима санкций ЕС, который позволил бы привлечь к ответственности любое лицо или структуру, несущие ответственность за серьезные нарушения прав человека и злоупотребление властью в Белоруссии.
Ранее Латвия приняла решение о включении в список персон нон-грата более 100 белорусских чиновников и политиков, включая президента Александра Лукашенко. Таким образом республика отреагировала на действия властей Белоруссии в отношении протестующих, не согласных с победой Лукашенко на президентских выборах.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>