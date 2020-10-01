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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201001/kurs-1578048127.html
Официальный курс евро на пятницу снизился более чем на полтора рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,71 рубля, до 90,7273 рубля, курс доллара - на 1,51 рубля, до 77,2774 рубля, следует РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:45
2020-10-01T13:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,71 рубля, до 90,7273 рубля, курс доллара - на 1,51 рубля, до 77,2774 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 1,6 рубля, составив 83,3282 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
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РИА Новости
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Новости
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился более чем на полтора рубля

13:45 01.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТабло обменного пункта в Москве
Табло обменного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,71 рубля, до 90,7273 рубля, курс доллара - на 1,51 рубля, до 77,2774 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 1,6 рубля, составив 83,3282 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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