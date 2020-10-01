Пресс-конференция об отражении Куликовской битвы в новых медиа
8 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийную пресс-конференцию на тему: "Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить" в преддверии 670-летия со дня рождения Дмитрия Донского, отмечаемого 12 октября.
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Участники:
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир ГРИЦЕНКО;
- заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Наталья ШАШИНА;
- заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле", археолог Андрей НАУМОВ;
- ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей ВОРОНЦОВ.
Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
Куликовская битва – одно из самых значимых в истории России событий, во многом определивших последующее развитие русского государства. Однако до сих пор эта страница истории служит поводом для многочисленных спекуляций, домыслов и даже фейков, развеять которые можно, только прикоснувшись к реальной истории. Эту возможность для каждого сегодня открывают новые медиа и первый исторический подкаст, созданный Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" и РИА Новости при поддержке фонда "История отечества", полностью посвященный Куликовскому сражению.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
Участники:
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир ГРИЦЕНКО;
- заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Наталья ШАШИНА;
- заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле", археолог Андрей НАУМОВ;
- ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей ВОРОНЦОВ.
Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
Куликовская битва – одно из самых значимых в истории России событий, во многом определивших последующее развитие русского государства. Однако до сих пор эта страница истории служит поводом для многочисленных спекуляций, домыслов и даже фейков, развеять которые можно, только прикоснувшись к реальной истории. Эту возможность для каждого сегодня открывают новые медиа и первый исторический подкаст, созданный Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" и РИА Новости при поддержке фонда "История отечества", полностью посвященный Куликовскому сражению.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru