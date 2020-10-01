https://ria.ru/20201001/kulikovskaya-bitva-1578036559.html

Пресс-конференция об отражении Куликовской битвы в новых медиа

8 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийную пресс-конференцию на тему: "Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить" в преддверии 670-летия со дня рождения Дмитрия Донского, отмечаемого 12 октября.

2020-10-01T10:54

2020-10-01T10:54

2020-10-01T10:54

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201008/952923097.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;<br>- директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир ГРИЦЕНКО;<br>- заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Наталья ШАШИНА;<br>- заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле", археолог Андрей НАУМОВ;<br>- ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей ВОРОНЦОВ.<br><br>Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.<br><br>Куликовская битва – одно из самых значимых в истории России событий, во многом определивших последующее развитие русского государства. Однако до сих пор эта страница истории служит поводом для многочисленных спекуляций, домыслов и даже фейков, развеять которые можно, только прикоснувшись к реальной истории. Эту возможность для каждого сегодня открывают новые медиа и первый исторический подкаст, созданный Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" и РИА Новости при поддержке фонда "История отечества", полностью посвященный Куликовскому сражению.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.<br></em></strong><br>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы