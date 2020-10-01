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https://ria.ru/20201001/kosmos-1578028700.html
Источник: S7 оценила затраты на возобновление работы "Морского старта"
Группа компаний S7, владеющая плавучим космодромом "Морской старт", оценивает затраты на возобновление запусков с него в 29 миллиардов рублей, из которых 15... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T03:05
2020-10-01T10:28
россия
космос - риа наука
s7 airlines
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Группа компаний <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">S7</a>, владеющая плавучим космодромом "Морской старт", оценивает затраты на возобновление запусков с него в 29 миллиардов рублей, из которых 15 миллиардов необходимы на восстановление пусковой платформы и создания новой легкой ракеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> сообщил журналистам, что предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет около 35 миллиардов рублей. В свою очередь, "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>" оценивает затраты в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года — или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.Собеседник агентства уточнил, что еще 14 миллиардов рублей уже потрачены на покупку "Морского старта", его перевозку в Россию и решение других задач, связанных с проектом.РИА Новости пока не располагает комментарием пресс-службы S7.Говоря о легкой ракете, источник сообщил, что речь идет о носителе стартовой массой около 65 тонн и высотой примерно 30 метров. На первой ступени предлагается использовать двигатели РД-108А, которые сейчас применяются на второй ступени <a href="http://ria.ru/product_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ракет "Союз"</a>.Ранее сообщалось, что Центр разработок группы компаний S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью. На сайте центра говорится, что в перспективе наработки по многоразовой легкой ракете будут использованы для промышленного изготовления ракеты-носителя среднего класса.С 2014 года космодром "Морской старт" остался без ракеты "Зенит", которую производили на Украине из российских комплектующих. В это же время "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" приступил к разработке ракеты "<a href="http://ria.ru/organization_Feniks/" target="_blank" data-auto="true">Феникс</a>" (сейчас называется "Союз-5" или "Иртыш"), которая должна была заменить "Зенит".В настоящее время именно этот носитель "Роскосмос" предлагает использовать группе S7 для пусков с "Морского старта". Однако первый испытательный пуск новой ракеты с <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконура</a> планируется только на 2023 год. В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски через три-четыре года.Проект "Морской старт" создан в 1995 году. В 2016-м его приобрела группа S7, а в 2020 году комплекс был перевезен из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в Россию. Стоимость покупки составила 150 миллионов долларов.
https://ria.ru/20200925/kosmodrom-1577741689.html
https://ria.ru/20200702/1573764921.html
https://ria.ru/20200623/1573335020.html
Лучше деньги тратить не на пустые войны в Сирии, а нанимать спецов на западе. У нас нет опытных менеджеров для современного бизнеса. У Рогозина зп выше директора НАСА, а выхлоп нулевой. Американцы со всего мира притягивают мозги, потому что знают, что кадры решают все. Во времена Петра и Екатерины все главные "мозговые" посты занимали немцы. Тогда и было движение вперед.
56
благодаря этим "пустым войнам" у вашего дома члены ИГИЛ не стоят с автоматами. это американцам не страшны террористы, так как те их цепные псы, а для нас это реальная угроза, которую лучше устранить в зародыше. а спецов у нас и своих хватает, большинство современных благ цивилизации придумали мы и немцы (по сути один народ, но с разной культурой), так что мифические западные спецы у нас не востребованы, своих главное удержать
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россия
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россия, космос - риа наука, s7 airlines

Источник: S7 оценила затраты на возобновление работы "Морского старта"

03:05 01.10.2020 (обновлено: 10:28 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" у пирса СРЗ в Славянке
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Группа компаний S7, владеющая плавучим космодромом "Морской старт", оценивает затраты на возобновление запусков с него в 29 миллиардов рублей, из которых 15 миллиардов необходимы на восстановление пусковой платформы и создания новой легкой ракеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет около 35 миллиардов рублей. В свою очередь, "Росатом" оценивает затраты в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года — или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 09:10
Патрушев осмотрел плавучий космодром "Морской старт" в Приморье
Собеседник агентства уточнил, что еще 14 миллиардов рублей уже потрачены на покупку "Морского старта", его перевозку в Россию и решение других задач, связанных с проектом.
РИА Новости пока не располагает комментарием пресс-службы S7.
Говоря о легкой ракете, источник сообщил, что речь идет о носителе стартовой массой около 65 тонн и высотой примерно 30 метров. На первой ступени предлагается использовать двигатели РД-108А, которые сейчас применяются на второй ступени ракет "Союз".
Ранее сообщалось, что Центр разработок группы компаний S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью. На сайте центра говорится, что в перспективе наработки по многоразовой легкой ракете будут использованы для промышленного изготовления ракеты-носителя среднего класса.
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт в Славянке - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля, 03:55Хочу стать космонавтом
Стала известна ориентировочная себестоимость пуска с "Морского старта"
С 2014 года космодром "Морской старт" остался без ракеты "Зенит", которую производили на Украине из российских комплектующих. В это же время "Роскосмос" приступил к разработке ракеты "Феникс" (сейчас называется "Союз-5" или "Иртыш"), которая должна была заменить "Зенит".
В настоящее время именно этот носитель "Роскосмос" предлагает использовать группе S7 для пусков с "Морского старта". Однако первый испытательный пуск новой ракеты с Байконура планируется только на 2023 год. В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски через три-четыре года.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году. В 2016-м его приобрела группа S7, а в 2020 году комплекс был перевезен из США в Россию. Стоимость покупки составила 150 миллионов долларов.
Швартовка платформы космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня, 03:34Хочу стать космонавтом
"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
 
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РоссияКосмос - РИА НаукаS7 Airlines
 
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