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Корпорация МСП поддержала производителя противопожарных преград
Производитель противопожарных преград из Хабаровского края при поддержке Корпорации МСП приобрел в лизинг новое современное оборудование, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:57
2020-10-01T14:57
корпорация мсп
мсп банк
хабаровский край
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Производитель противопожарных преград из <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a> приобрел в лизинг новое современное оборудование, сообщает пресс-служба корпорации.Региональная лизинговая компания <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республики Саха</a> (Якутия) (дочернее общество Корпорации МСП) в рамках программы "Дальневосточный федеральный округ" предоставила компании "Рубеж" финансирование на сумму 5,8 миллиона рублей для приобретения в лизинг оборудования для раскроя и нарезки металла при производстве противопожарных преград (дверей, ворот, люков).Как ожидается, запуск нового оборудования позволит значительно повысить производительность труда на предприятии, а также снизить себестоимость продукции.Льготный лизинговый продукт "Дальневосточный федеральный округ" предусматривает гибкие условия для субъектов МСП, в том числе для индивидуальных предпринимателей, резидентов ДФО. Сумма финансирования составляет от 2,5 до 200 миллионов рублей, срок лизинга – от 1 года до 5 лет, авансовый платеж — от 15% от общей стоимости, уточняется в сообщении.Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности, <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a> предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам.
https://ria.ru/20200925/turizm-1577785133.html
хабаровский край
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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корпорация мсп, мсп банк, хабаровский край

Корпорация МСП поддержала производителя противопожарных преград

14:57 01.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Производитель противопожарных преград из Хабаровского края при поддержке Корпорации МСП приобрел в лизинг новое современное оборудование, сообщает пресс-служба корпорации.
Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) (дочернее общество Корпорации МСП) в рамках программы "Дальневосточный федеральный округ" предоставила компании "Рубеж" финансирование на сумму 5,8 миллиона рублей для приобретения в лизинг оборудования для раскроя и нарезки металла при производстве противопожарных преград (дверей, ворот, люков).
Как ожидается, запуск нового оборудования позволит значительно повысить производительность труда на предприятии, а также снизить себестоимость продукции.
Льготный лизинговый продукт "Дальневосточный федеральный округ" предусматривает гибкие условия для субъектов МСП, в том числе для индивидуальных предпринимателей, резидентов ДФО. Сумма финансирования составляет от 2,5 до 200 миллионов рублей, срок лизинга – от 1 года до 5 лет, авансовый платеж — от 15% от общей стоимости, уточняется в сообщении.
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Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности, МСП Банк предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам.
 
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Корпорация МСПМСП БанкХабаровский край
 
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