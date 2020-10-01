https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578078501.html

В Новгороде проверяют сообщения о размещении больных COVID-19 в коридорах

Прокуратура проверяет информацию СМИ о размещении больных COVID-19 в коридорах больницы в Великом Новгороде, сообщает прокурора Новгородской области. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T21:51

2020-10-01T21:51

2020-10-01T21:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великий новгород

новгородская область

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура проверяет информацию СМИ о размещении больных COVID-19 в коридорах больницы в <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великом Новгороде</a>, сообщает прокурора <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a>.Как отмечает прокуратура, по данным интернет-ресурсов, "из-за резкого всплеска госпитализаций Новгородская клиника №2 вынуждена больных коронавирусной инфекцией размещать в коридорах больницы".По поручению прокурора области организована проверка сообщений, размещенных в СМИ."Прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о здравоохранении. При этом особое внимание будет обращено на соблюдение норм и правил размещения пациентов в условиях стационара", - сообщает ведомство.

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великий новгород

новгородская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великий новгород, новгородская область, происшествия