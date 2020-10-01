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https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578078501.html
В Новгороде проверяют сообщения о размещении больных COVID-19 в коридорах
Прокуратура проверяет информацию СМИ о размещении больных COVID-19 в коридорах больницы в Великом Новгороде, сообщает прокурора Новгородской области. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T21:51
2020-10-01T21:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великий новгород
новгородская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура проверяет информацию СМИ о размещении больных COVID-19 в коридорах больницы в <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великом Новгороде</a>, сообщает прокурора <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a>.Как отмечает прокуратура, по данным интернет-ресурсов, "из-за резкого всплеска госпитализаций Новгородская клиника №2 вынуждена больных коронавирусной инфекцией размещать в коридорах больницы".По поручению прокурора области организована проверка сообщений, размещенных в СМИ."Прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о здравоохранении. При этом особое внимание будет обращено на соблюдение норм и правил размещения пациентов в условиях стационара", - сообщает ведомство.
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великий новгород
новгородская область
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великий новгород, новгородская область, происшествия

В Новгороде проверяют сообщения о размещении больных COVID-19 в коридорах

21:51 01.10.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию СМИ о размещении больных COVID-19 в коридорах больницы в Великом Новгороде, сообщает прокурора Новгородской области.
Как отмечает прокуратура, по данным интернет-ресурсов, "из-за резкого всплеска госпитализаций Новгородская клиника №2 вынуждена больных коронавирусной инфекцией размещать в коридорах больницы".
По поручению прокурора области организована проверка сообщений, размещенных в СМИ.
"Прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о здравоохранении. При этом особое внимание будет обращено на соблюдение норм и правил размещения пациентов в условиях стационара", - сообщает ведомство.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВеликий НовгородНовгородская областьПроисшествия
 
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