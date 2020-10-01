https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578068131.html
Собянин оценил ситуацию с количеством людей на улицах Москвы
Качественно ситуация с количеством людей на улицах Москвы после последних рекомендаций для граждан старше 65 лет не меняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:05
2020-10-01T18:05
2020-10-01T18:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Качественно ситуация с количеством людей на улицах <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> после последних рекомендаций для граждан старше 65 лет не меняется, заявил мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a>."Ситуация такая, к сожалению, мы же видим, что количество людей, которые выходят из дома, не уменьшилось, количество людей, которые передвигаются на общественном транспорте, тоже не уменьшилось. Уменьшилось это все на небольшие проценты. Качественно ситуация не меняется. Это очень опасно, чрезвычайно опасно", - сказал Собянин в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201001/udalenka-1578051365.html
Петя Грин
Пора вводит График чтобы подышать свободно через день!
26
Афро Россиянин
Работодателям виднее, где обязаны работать их людские ресурсы.
16
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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