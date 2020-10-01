https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578068131.html

Собянин оценил ситуацию с количеством людей на улицах Москвы

Качественно ситуация с количеством людей на улицах Москвы после последних рекомендаций для граждан старше 65 лет не меняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:05

2020-10-01T18:05

2020-10-01T18:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Качественно ситуация с количеством людей на улицах <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> после последних рекомендаций для граждан старше 65 лет не меняется, заявил мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a>."Ситуация такая, к сожалению, мы же видим, что количество людей, которые выходят из дома, не уменьшилось, количество людей, которые передвигаются на общественном транспорте, тоже не уменьшилось. Уменьшилось это все на небольшие проценты. Качественно ситуация не меняется. Это очень опасно, чрезвычайно опасно", - сказал Собянин в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201001/udalenka-1578051365.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество