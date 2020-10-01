https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578066480.html

Собянин оценил долю повторно заболевших COVID-19 в Москве

Среди москвичей почти нет тех, кто заразился коронавирусом повторно, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:52

2020-10-01T17:52

2020-10-01T18:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Среди москвичей почти нет тех, кто заразился коронавирусом повторно, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Так вот этого (повторного заражения - ред.) нет, может быть, какие-то единичные случаи есть, но в массовом порядке этого нет, мы видим заболевания людей, которые раньше не проходили ни по ПЦР-тестам положительным, ни по ИФА... Практически вообще нет людей, которые повторно начали заражаться", - заявил Собянин в интервью каналу <a href="https://www.vesti.ru/article/2466161" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он отметил, что рост заболевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> есть, и рос очень большой. Аналогичный рост, по его словам, наблюдают в других европейских городах.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578065058.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество