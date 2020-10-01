https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578066480.html
Собянин оценил долю повторно заболевших COVID-19 в Москве
Среди москвичей почти нет тех, кто заразился коронавирусом повторно, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:52
2020-10-01T17:52
2020-10-01T18:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941060_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_cf33314f800ef72f4376fd5febbc45d2.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Среди москвичей почти нет тех, кто заразился коронавирусом повторно, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Так вот этого (повторного заражения - ред.) нет, может быть, какие-то единичные случаи есть, но в массовом порядке этого нет, мы видим заболевания людей, которые раньше не проходили ни по ПЦР-тестам положительным, ни по ИФА... Практически вообще нет людей, которые повторно начали заражаться", - заявил Собянин в интервью каналу <a href="https://www.vesti.ru/article/2466161" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он отметил, что рост заболевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> есть, и рос очень большой. Аналогичный рост, по его словам, наблюдают в других европейских городах.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578065058.html
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941060_314:0:3045:2048_1400x0_80_0_0_5a95ad4ab7d98fa5d5adc3d485639bbc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество