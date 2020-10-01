https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578057569.html

Депздрав Москвы опроверг сообщения о недостоверной статистике по COVID-19

"Скачкообразные" данные заболеваемости коронавирусом абсолютно не говорят о фальсификациях, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:01

2020-10-01T16:01

2020-10-01T16:11

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> "Скачкообразные" данные заболеваемости коронавирусом абсолютно не говорят о фальсификациях, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в четверг."По факту публикации "BAZA" о том, что статистика заболевших коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> недостоверна, департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением. Скачкообразные, по словам корреспондента, данные заболеваемости в сентябре абсолютно не говорят о том, что статистика фальсифицирована. Колебания числа ежедневных случаев коронавирусной инфекции - это классическое течение инфекционного и эпидемиологического процессов в мегаполисе", - говорится в сообщении.Отмечается, что течение и других инфекционных заболеваний, если смотреть на долгосрочную динамику, практически всегда подразумевает волнообразный характер. Так, например, скачки заболеваемости наблюдались в июле, когда с 1 по 8 число ежедневно было выявлено от 610 до 685 случаев, после чего 9 июля наблюдался резкий спад – 568 случаев, после чего цифры снова превышали показатель в 630 случаев на протяжении нескольких дней, а затем снизились до 530."С 10 по 15 июля в Москве также был скачок заболеваемости, после чего число заболевших снова пошло на спад. Особенно заметны скачки в период с конца апреля. Первые две недели число новых случаев за 7 дней дважды практически удвоилось, затем темп роста чуть замедлился и снова резко вырос", - уточняется в сообщении.Сообщается, что такое же развитие эпидемиологического процесса характерно и для других городов мира, охваченных пандемией коронавируса."Относительно учета случаев хотели бы отметить, что независимо от результатов ПЦР-исследований все пациенты с подозрением на COVID-19 при появлении первых признаков заболевания находятся под наблюдением врачей поликлиник и получают все необходимое лечение и лекарственные препараты. Результаты ПЦР-исследований действительно могут быть ложноположительными или ложноотрицательными. Если врач при осмотре пациента видит признаки заболевания, клиническая картина соответствует заболеванию, он может назначить повторное взятие мазка или дополнительное проведение исследования", - отмечается в сообщении.Дополняется, что не имеет оснований и заявление о том, что весной не было необходимости в введении режима изоляции. В мае число случаев достигало 6 тысяч в сутки, врачи работали в режиме повышенной готовности, для лечения пациентов были задействованы более 70 федеральных, городских и частных больниц и стационаров. Именно введение режима изоляции позволило минимизировать распространение инфекции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/sobyanin-1578053107.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва