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Распространение нового коронавируса
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Собянин назвал категории москвичей в зоне особого риска из-за COVID-19
В зоне особого риска в связи с коронавирусом - дети и пожилые москвичи, доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, доля людей старше 65 лет выросла до... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:51
2020-10-01T14:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> В зоне особого риска в связи с коронавирусом - дети и пожилые москвичи, доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, доля людей старше 65 лет выросла до 20-25%, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном блоге в четверг."В зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи. Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее", - отметил Собянин.Мэр уточнил, что если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал категории москвичей в зоне особого риска из-за COVID-19

14:51 01.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена
Пассажиры Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В зоне особого риска в связи с коронавирусом - дети и пожилые москвичи, доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, доля людей старше 65 лет выросла до 20-25%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в четверг.
"В зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи. Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее", - отметил Собянин.
Мэр уточнил, что если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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