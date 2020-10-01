https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578052469.html
Собянин назвал категории москвичей в зоне особого риска из-за COVID-19
В зоне особого риска в связи с коронавирусом - дети и пожилые москвичи, доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, доля людей старше 65 лет выросла до... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:51
2020-10-01T14:51
2020-10-01T14:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> В зоне особого риска в связи с коронавирусом - дети и пожилые москвичи, доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, доля людей старше 65 лет выросла до 20-25%, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном блоге в четверг."В зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи. Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее", - отметил Собянин.Мэр уточнил, что если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество