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В Москве выросло число больных COVID-19 в тяжелой форме
Число переносящих коронавирус в тяжелой форме в Москве увеличивается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:45
2020-10-01T20:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Число переносящих коронавирус в тяжелой форме в Москве увеличивается, сообщил мэр столицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> в своем личном блоге."Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций – более 5 тысяч в неделю. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме – более 1,5 тысяч человек", - сообщил Собянин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

В Москве выросло число больных COVID-19 в тяжелой форме

14:45 01.10.2020 (обновлено: 20:44 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число переносящих коронавирус в тяжелой форме в Москве увеличивается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций – более 5 тысяч в неделю. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме – более 1,5 тысяч человек", - сообщил Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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