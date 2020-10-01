https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578028407.html

В Центре Гамалеи назвали главную ошибку заболевших COVID-19

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал главной ошибкой заразившихся коронавирусом россиян нежелание... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T01:58

2020-10-01T01:58

2020-10-01T08:29

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор зуев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a> назвал главной ошибкой заразившихся коронавирусом россиян нежелание обращаться к врачам, об этом он заявил в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">"Национальной службы новостей"</a>.Ученый призвал россиян не заниматься самолечением.Он отметил, что основным симптомом коронавируса является отсутствие обоняния, однако это может говорить также о гриппе или ОРВИ.Нарастающая одышка и кашельВрач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> ранее рассказал, при каких симптомах COVID-19 необходимо ехать в больницу.Он привел в пример случай со своим знакомым, решившим при небольшой температуре сделать компьютерную томографию, которая показала затемнение на легких и напугала его. В результате выяснилось, что мужчина полностью здоров.По словам Мясникова, поездка в медицинское учреждение необходима при нарастающей одышке и кашле.Ухудшение ситуации с коронавирусомПо данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России на 30 сентября, в стране от коронавируса умерли 177 человек, что стало наибольшим показателем с 18 июля, когда было зафиксировано 124 смерти.Всего в России с начала эпидемии было выявлено 1 176 286 случаев коронавируса. В мире Россия занимает 12-е место по абсолютному количеству смертей. В относительном измерении, в расчете на миллион населения, Россия находится на 54-м месте в мире.Выход на платоРоссия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через пару недель, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная в эфире "<a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">России 24</a>".Она также выразила надежду на то, что суточный показатель не превысит девяти тысяч человек. Специалист уточнила, что это зависит от сознательности и дисциплины граждан, как они будут соблюдать меры профилактики.Пшеничная добавила, что если эпидемиологическая обстановка продолжит ухудшаться, то в России могут ввести дополнительные ограничения. "Все зависит от динамики заболеваемости", — приводит ее слова <a href="https://ren.tv/">РЕН ТВ</a>."Не видим сезонности"Всемирная организация здравоохранения не считает коронавирус сезонным заболеванием, отмечая при этом, что рост числа заражений в некоторых странах связан со снятием ограничительных мер, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> Мария ван Керкхове.Представитель ВОЗ добавила, что с помощью ограничений пики заболеваемости коронавирусом могут снижаться, а распространение инфекции может быть взято под контроль. "В некоторых странах распространение вируса началось снова, потому что ограничения снимаются", - заключила она.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200930/koronavirus-1578026213.html

https://ria.ru/20200930/usloviya-1578012635.html

https://ria.ru/20200930/koronavirus-1578002100.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество