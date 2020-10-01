https://ria.ru/20201001/konkina-1578063491.html

Адвокат рассказала, кого подозревает в убийстве дочери Конкина

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко считает, что сожитель Софии виновен в ее смерти. Об этом юрист рассказала "Пятому каналу". РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:15

2020-10-01T17:15

2020-10-01T17:15

владимир конкин

москва

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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко считает, что сожитель Софии виновен в ее смерти. Об этом юрист рассказала <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">"Пятому каналу"</a>.По словам Нитченко, парень Конкиной дает противоречивые объяснения и не может сказать, где находился в промежутке времени, когда София шла из дома в фитнес-центр. Она также рассказала о размолвке пары и о том, что мужчина ревновал и преследовал погибшую, "не давал ей жизни".Кроме жениха Софии, в круг подозреваемых попадают и люди, с которыми девушка встречалась, ела и пила в день смерти, рассказала юрист.По ее словам, версия о самоубийстве "полностью исключается", поскольку в календаре у Конкиной есть записи к стоматологу и в салон красоты."Согласно записям в книжке Софии, у нее были планы на более поздние этапы. <…> У нее были встречи с друзьями", — пояснила Нитченко.Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из фитнес-центра в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Врачам не удалось ее спасти. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20200930/konkina-1578005204.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир конкин, москва