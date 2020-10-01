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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20201001/kollegi-1577941603.html
"ЯсноПонятно". Надо ли дружить с коллегами?
Коллега-друг поддержит в трудную минуту, прикроет перед начальством и выручит, если завал на работе. И разболтает всем про вашу недвусмысленную симпатию к сотруднику из соседнего отдела или напомнит забавный (нет) факт о вас с корпоратива. Нужно ли дружить с коллегами, чтобы сохранять "благоприятную атмосферу в коллективе", или это не обязательно?
2020-10-01T12:00
2020-10-01T12:00
яснопонятно
подкаст
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"ЯсноПонятно". Надо ли дружить с коллегами?
Коллега-друг поддержит в трудную минуту, прикроет перед начальством и выручит, если завал на работе. И разболтает всем про вашу недвусмысленную симпатию к сотруднику из соседнего отдела или напомнит забавный (нет) факт о вас с корпоратива. Нужно ли дружить с коллегами, чтобы сохранять "благоприятную атмосферу в коллективе", или это не обязательно?
Нужно разделить сферы жизни так, чтобы не обсуждать личные вопросы в рабочее время, а рабочие — в личное? Надо ли помогать коллегам, если просят, и как быть, если уже садятся на шею? Дружба в коллективе положительно влияет на рабочие процессы? А дружба с начальником? И что на счёт служебных романов?Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Комментирует руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций <u><a href="https://hh.ru/">HeadHunter</a></u> Ксения Степанова.<em>Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом HeadHunter.</em>Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%252525258F%25252525D1%2525252581%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BF%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BD%25252525D1%252525258F%25252525D1%2525252582%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525BE/id1438773760?mt=2" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3lhc25vX3BvbnlhdG5vLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6325563" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%25252525D0%25252525AF%25252525D1%2525252581%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525BE%25252525D0%252525259F%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BD%25252525D1%252525258F%25252525D1%2525252582%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525BE-id1475621?country=ru" target="_blank">Castbox</a>,</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/yasnoponyatno" target="_blank">Soundstream</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://pdcst.page.link/yasnoponyatno" target="_blank">МегаФон Подкасты</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Ксения ДраницинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

"ЯсноПонятно". Надо ли дружить с коллегами?

12:00 01.10.2020
 
ЯсноПонятно
"ЯсноПонятно". Надо ли дружить с коллегами?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Коллега-друг поддержит в трудную минуту, прикроет перед начальством и выручит, если завал на работе. И разболтает всем про вашу недвусмысленную симпатию к сотруднику из соседнего отдела или напомнит забавный (нет) факт о вас с корпоратива. Нужно ли дружить с коллегами, чтобы сохранять "благоприятную атмосферу в коллективе", или это не обязательно?
Нужно разделить сферы жизни так, чтобы не обсуждать личные вопросы в рабочее время, а рабочие — в личное? Надо ли помогать коллегам, если просят, и как быть, если уже садятся на шею? Дружба в коллективе положительно влияет на рабочие процессы? А дружба с начальником? И что на счёт служебных романов?
Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Комментирует руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций HeadHunter Ксения Степанова.
Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом HeadHunter.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Монтаж Андрея Темнова
Редактор Ксения Драницина
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