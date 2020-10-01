https://ria.ru/20201001/kamenskikh-1578062121.html

Настя Каменских поделилась секретами похудения без диет

Певица Настя Каменских поделилась в Instagram секретами своего питания и "лайфхаками" для похудения. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:00

2020-10-01T17:00

2020-10-01T17:00

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Певица Настя Каменских поделилась в <a href="https://ria.ru/organization_Instagram" target="_blank">Instagram</a> секретами своего питания и "лайфхаками" для похудения. По словам исполнительницы, спорт — это еще не все. В первую очередь, нельзя пропускать завтрак, который дает энергию на весь день. "Утром я всегда ем плотно и сбалансировано. Я обычно завтракаю гранолой с козьим йогуртом без наполнителя или овсянкой на воде с тертым яблочком и орехами", — рассказала Каменских. Также она никогда не употребляет пищу во время просмотра сериала или чтения книги. "Вообще не беру телефон в руки, пока ем. Ведь когда мы отвлекаемся на что-то в процессе приема пищи, нам очень легко не заметить, что мы переедаем", — объяснила она.Кроме этого, в доме исполнительницы нет вазочек с конфетами и сладостями, а только фрукты и ягоды. Таким образом девушка избегает вредной пищи. Каменских отметила, что помимо всего прочего, пьет много воды и ложится вовремя спать. "Недосыпание — это стресс для организма. Во время стресса уровень сахара в крови понижается и нам хочется есть. И есть что-то вредное. Поэтому здоровый сон — это обязательно!", — подчеркнула девушка. В 2017 году Насте Каменских удалось <a href="https://rsport.ria.ru/20200609/1572705935.html" target="_blank">похудеть более чем на 20 кг</a>, тогда она сообщила, что ей удалось это сделать, отказавшись от диет.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575977759.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес