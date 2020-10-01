Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201001/kamenskikh-1578062121.html
Настя Каменских поделилась секретами похудения без диет
Певица Настя Каменских поделилась в Instagram секретами своего питания и "лайфхаками" для похудения. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:00
2020-10-01T17:00
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572705434_0:0:1081:608_1400x0_80_0_0_3d876db4cf7219625eda57e24306f7a6.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Певица Настя Каменских поделилась в <a href="https://ria.ru/organization_Instagram" target="_blank">Instagram</a> секретами своего питания и "лайфхаками" для похудения. По словам исполнительницы, спорт — это еще не все. В первую очередь, нельзя пропускать завтрак, который дает энергию на весь день. "Утром я всегда ем плотно и сбалансировано. Я обычно завтракаю гранолой с козьим йогуртом без наполнителя или овсянкой на воде с тертым яблочком и орехами", — рассказала Каменских. Также она никогда не употребляет пищу во время просмотра сериала или чтения книги. "Вообще не беру телефон в руки, пока ем. Ведь когда мы отвлекаемся на что-то в процессе приема пищи, нам очень легко не заметить, что мы переедаем", — объяснила она.Кроме этого, в доме исполнительницы нет вазочек с конфетами и сладостями, а только фрукты и ягоды. Таким образом девушка избегает вредной пищи. Каменских отметила, что помимо всего прочего, пьет много воды и ложится вовремя спать. "Недосыпание — это стресс для организма. Во время стресса уровень сахара в крови понижается и нам хочется есть. И есть что-то вредное. Поэтому здоровый сон — это обязательно!", — подчеркнула девушка. В 2017 году Насте Каменских удалось <a href="https://rsport.ria.ru/20200609/1572705935.html" target="_blank">похудеть более чем на 20 кг</a>, тогда она сообщила, что ей удалось это сделать, отказавшись от диет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575977759.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572705434_0:0:1081:810_1400x0_80_0_0_194291422bb8510e79cb8d572e5f28ac.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась секретами похудения без диет

17:00 01.10.2020
 
© Фото : Страница в Instagram Насти КаменскихНастя Каменских
Настя Каменских - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Страница в Instagram Насти Каменских
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Певица Настя Каменских поделилась в Instagram секретами своего питания и "лайфхаками" для похудения.
По словам исполнительницы, спорт — это еще не все. В первую очередь, нельзя пропускать завтрак, который дает энергию на весь день.
"Утром я всегда ем плотно и сбалансировано. Я обычно завтракаю гранолой с козьим йогуртом без наполнителя или овсянкой на воде с тертым яблочком и орехами", — рассказала Каменских.
Также она никогда не употребляет пищу во время просмотра сериала или чтения книги.
"Вообще не беру телефон в руки, пока ем. Ведь когда мы отвлекаемся на что-то в процессе приема пищи, нам очень легко не заметить, что мы переедаем", — объяснила она.
Кроме этого, в доме исполнительницы нет вазочек с конфетами и сладостями, а только фрукты и ягоды. Таким образом девушка избегает вредной пищи. Каменских отметила, что помимо всего прочего, пьет много воды и ложится вовремя спать.
"Недосыпание — это стресс для организма. Во время стресса уровень сахара в крови понижается и нам хочется есть. И есть что-то вредное. Поэтому здоровый сон — это обязательно!", — подчеркнула девушка.
В 2017 году Насте Каменских удалось похудеть более чем на 20 кг, тогда она сообщила, что ей удалось это сделать, отказавшись от диет.
Участники группы Потап и Настя Анастасия Каменских и Алексей Потапенко - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 12:37
Первозданная энергия. Настя Каменских выложила откровенное фото
 
Обсудить0
Шоу-бизнес
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния