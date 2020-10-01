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Исследование: игра в куклы помогает детям развивать эмпатию
Бренд Barbie и группа нейробиологов из Кардиффского университета представляют результаты нового исследования, впервые проведенного с использованием методов... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:10
2020-10-01T17:51
наука
общество
кардифф
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Бренд Barbie и группа нейробиологов из Кардиффского университета представляют <a href="http://barbie.com/ru-ru/benefitsofdollplay" target="_blank">результаты</a> нового исследования, впервые проведенного с использованием методов нейробиологии для изучения влияния игры в куклы на развитие детей. Данное исследование представляет новые доказательства того, что игра в куклы позволяют детям развивать навыки эмпатии и обработки социальной информации, даже когда они играют в куклы одни. Ученые из Центра изучения развития человека Кардиффского университета при наблюдении за мозговой активностью 33 детей в возрасте от 4 до 8 лет во время игры в разные куклы Barbie обнаружили, что задняя часть верхней височной борозды (pSTS), области мозга, связанной с обработкой социальной информации, в частности, с эмпатией, активировалась, даже когда ребенок играл в одиночестве. Исследование указывает на то, что игра в куклы позволяет детям воспроизводить, использовать и применять полученные при этом навыки, даже если они играли одни. При этом положительный эффект самостоятельной игры в куклы одинаков – как для мальчиков, так и для девочек."Куклы побуждают их создавать свои собственные маленькие воображаемые миры, в отличие, например, от решения каких-нибудь задач или собирания конструкторов. Такая игра побуждают детей думать о других людях и о том, как они могут с ними взаимодействовать. Тот факт, что наше исследование обнаружило активное вовлечение участка pSTS, показывает, что игра в куклы помогает детям формировать ряд социальных навыков, которые им понадобятся в дальнейшей жизни", - говорит руководитель исследовательской группы доктор Сара Герсон.Результаты других исследований также показывают, что игра в куклы позволяет детям развивать эмпатию и навыки обработки социальной информации в большей степени, чем при самостоятельной игре на планшете.Об актуальности исследования свидетельствует проведенный компанией опрос 15 тысяч родителей в 22 странах, который показал, что 91% родителей считают эмпатию ключевым социальным навыком, который они хотели бы развивать у своего ребенка. При этом только 26% респондентов знали, что игра в куклы может помочь их детям развить этот навык.В период самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, более 70% родителей высказали беспокойство относительно того, как изоляция может повлиять на их ребенка и на его общение с другими людьми. Точно так же 74 % родителей с большей вероятностью поощряют своего ребенка играть с игрушкой, если они знают, что она помогает их ребенку развивать социальные и эмоциональные навыки, такие как эмпатия.В настоящее время бренд Barbie запускает онлайн-платформу с ресурсами для родителей, воспитателей и детей, чтобы помочь в развитии навыков взаимодействия и обработки социальной информации у детей. Эти ресурсы были разработаны в сотрудничестве с ведущим экспертом по эмпатии, писательницей и педагогом-психологом, доктором Мишель Борба."Последние научные открытия Кардиффского Университета и Barbie уникальны и очень актуальны для нашего времени, учитывая ограничение социального общения, которое также отражается на наших детях. Результаты показали, что дети, которые развили эмпатию и социальные навыки в раннем возрасте, способны лучше учиться, дольше оставаться в школе и в целом могут принимать более правильные решения. Дети с эмпатическим пониманием (которые могут поставить себя на место другого), также с большей вероятностью готовы вступиться за другого ребенка, подвергающегося издевательствам, и попытаться разрешить конфликт. Понимание того, что детям можно помочь развить эти навыки через игру с куклами, такими как Barbie, является замечательным инструментом для родителей", - считает доктор Борба.Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться <a href="http://barbie.com/ru-ru/benefitsofdollplay" target="_blank">на сайте</a>.
кардифф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Исследование: как игра в куклы развивает эмпатию у детей
Новое исследование, проведенное совместно «Группой Барби» компании «Маттел» и нейробиологами из Университета Кардиффа, показало, что игра в куклы помогает детям развивать эмпатию и навыки обработки социальной информации.
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РИА Новости
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#партнерскийматериал, наука, общество, кардифф
Партнерский материал

Исследование: игра в куклы помогает детям развивать эмпатию

17:10 01.10.2020 (обновлено: 17:51 01.10.2020)
 
© Фото : Alistair Heap/PA WIreДоктор Сара Герсон, старший преподаватель Центра человеческого развития Кардиффского университета, с куклой Барби в руках объявляет о результатах нового исследования
Доктор Сара Герсон, старший преподаватель Центра человеческого развития Кардиффского университета, с куклой Барби в руках объявляет о результатах нового исследования - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Alistair Heap/PA WIre
Бренд Barbie и группа нейробиологов из Кардиффского университета представляют результаты нового исследования, впервые проведенного с использованием методов нейробиологии для изучения влияния игры в куклы на развитие детей. Данное исследование представляет новые доказательства того, что игра в куклы позволяют детям развивать навыки эмпатии и обработки социальной информации, даже когда они играют в куклы одни.
Ученые из Центра изучения развития человека Кардиффского университета при наблюдении за мозговой активностью 33 детей в возрасте от 4 до 8 лет во время игры в разные куклы Barbie обнаружили, что задняя часть верхней височной борозды (pSTS), области мозга, связанной с обработкой социальной информации, в частности, с эмпатией, активировалась, даже когда ребенок играл в одиночестве. Исследование указывает на то, что игра в куклы позволяет детям воспроизводить, использовать и применять полученные при этом навыки, даже если они играли одни. При этом положительный эффект самостоятельной игры в куклы одинаков – как для мальчиков, так и для девочек.
"Куклы побуждают их создавать свои собственные маленькие воображаемые миры, в отличие, например, от решения каких-нибудь задач или собирания конструкторов. Такая игра побуждают детей думать о других людях и о том, как они могут с ними взаимодействовать. Тот факт, что наше исследование обнаружило активное вовлечение участка pSTS, показывает, что игра в куклы помогает детям формировать ряд социальных навыков, которые им понадобятся в дальнейшей жизни", - говорит руководитель исследовательской группы доктор Сара Герсон.
Результаты других исследований также показывают, что игра в куклы позволяет детям развивать эмпатию и навыки обработки социальной информации в большей степени, чем при самостоятельной игре на планшете.
Об актуальности исследования свидетельствует проведенный компанией опрос 15 тысяч родителей в 22 странах, который показал, что 91% родителей считают эмпатию ключевым социальным навыком, который они хотели бы развивать у своего ребенка. При этом только 26% респондентов знали, что игра в куклы может помочь их детям развить этот навык.
В период самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, более 70% родителей высказали беспокойство относительно того, как изоляция может повлиять на их ребенка и на его общение с другими людьми. Точно так же 74 % родителей с большей вероятностью поощряют своего ребенка играть с игрушкой, если они знают, что она помогает их ребенку развивать социальные и эмоциональные навыки, такие как эмпатия.
© Фото : предоставлено компанией "Маттел"Исследование в научной лаборатории Центра науки о развитии человека Кардиффского университета
Исследование в научной лаборатории Центра науки о развитии человека Кардиффского университета - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : предоставлено компанией "Маттел"
Исследование в научной лаборатории Центра науки о развитии человека Кардиффского университета
В настоящее время бренд Barbie запускает онлайн-платформу с ресурсами для родителей, воспитателей и детей, чтобы помочь в развитии навыков взаимодействия и обработки социальной информации у детей. Эти ресурсы были разработаны в сотрудничестве с ведущим экспертом по эмпатии, писательницей и педагогом-психологом, доктором Мишель Борба.
"Последние научные открытия Кардиффского Университета и Barbie уникальны и очень актуальны для нашего времени, учитывая ограничение социального общения, которое также отражается на наших детях. Результаты показали, что дети, которые развили эмпатию и социальные навыки в раннем возрасте, способны лучше учиться, дольше оставаться в школе и в целом могут принимать более правильные решения. Дети с эмпатическим пониманием (которые могут поставить себя на место другого), также с большей вероятностью готовы вступиться за другого ребенка, подвергающегося издевательствам, и попытаться разрешить конфликт. Понимание того, что детям можно помочь развить эти навыки через игру с куклами, такими как Barbie, является замечательным инструментом для родителей", - считает доктор Борба.
Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться на сайте.
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НаукаОбществоКардифф
 
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