https://ria.ru/20201001/gruppa-1578037233.html

Володин оценил отказ бундестага создать с Госдумой группу по Навальному

Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Госдумой РФ, чтобы разобраться в происшедшем с Алексеем Навальным, заявил председатель нижней палаты... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:02

2020-10-01T11:02

2020-10-01T11:23

вольфганг шойбле

вячеслав володин

москва

белоруссия

берлин (город)

в мире

госпитализация алексея навального

алексей навальный

госдума рф

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Госдумой РФ, чтобы разобраться в происшедшем с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил председатель нижней палаты российского парламента <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне направила президенту бундестага <a href="http://ria.ru/person_Volfgang_SHojjble/" target="_blank" data-auto="true">Вольфгангу Шойбле</a> обращение с предложением создать совместную рабочую группу для парламентского контроля за ходом расследования инцидента с Навальным, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении отмечается, что массированная дезинформационная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления Россией Навального носит спланированный характер и причиняет ущерб развитию отношений двух стран. В бундестаге не стали комментировать РИА Новости идею <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> о рабочей группе по ситуации с Навальным, сославшись на конфиденциальность переписки."<a href="http://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундестаг</a> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> не идет на создание рабочей группы с Государственной Думой, чтобы разобраться в происшедшем. России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу. Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства. У тех, кто хотел прибрать к рукам Белоруссию, ничего не получилось", - сказал Володин, слова которого цитирует сайт Госдумы.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.В Белоруссии после выборов президента, на которых победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила баллотировавшаяся в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200930/navalnyy-1578021209.html

https://ria.ru/20200930/navalnyy-1578004111.html

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578032362.html

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белоруссия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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