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https://ria.ru/20201001/gosduma-1578033246.html
Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы в октябре
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президентские законопроекты по реализации новых норм Конституции РФ важнейшими документами сентября, по его словам, они... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:35
2020-10-01T09:37
законодательство
конституция рф
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вячеслав володин
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> назвал президентские законопроекты по реализации новых норм Конституции РФ важнейшими документами сентября, по его словам, они будут рассматриваться в приоритетном порядке и в октябре."Началась работа над внесенными президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> законопроектами по реализации новых норм конституции, принятых на общероссийском голосовании", - цитирует Володина официальный сайт Государственной Думы. Спикер уточнил, что речь идет о новом федеральном конституционном законе "О правительстве Российской Федерации", изменениях в законы о Конституционном суде, об уполномоченном по правам человека в РФ, о прокуратуре РФ, о безопасности, о <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и внешней разведке, а также об изменениях в несколько законов о судебной системе.В октябре Дума продолжит работу над президентскими проектами. "Они будут рассмотрены в октябре в приоритетном порядке после получения необходимых по процедуре отзывов и предложений", - отметил спикер ГД.Володин напомнил, что проекты законов в развитие поправок к Конституции РФ "направлены на укрепление единой системы публичной власти, повышение ответственности институтов государственной власти, защиту суверенитета нашей страны".Вместе с тем, в сентябре Думой были приняты поправки в Бюджетный кодекс - об установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году. "Это бюджетообразующий закон, который продлевает действие мер поддержки регионов, создает условия для повышения доходов граждан, восстановления экономики, позволит обеспечить макроэкономическую стабильность", - пояснил Володин.
https://ria.ru/20200923/munitsipalitet-1577675349.html
https://ria.ru/20200923/putin-1577652361.html
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законодательство, конституция рф, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав володин, владимир путин, политика

Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы в октябре

09:35 01.10.2020 (обновлено: 09:37 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президентские законопроекты по реализации новых норм Конституции РФ важнейшими документами сентября, по его словам, они будут рассматриваться в приоритетном порядке и в октябре.
"Началась работа над внесенными президентом РФ Владимиром Путиным законопроектами по реализации новых норм конституции, принятых на общероссийском голосовании", - цитирует Володина официальный сайт Государственной Думы. Спикер уточнил, что речь идет о новом федеральном конституционном законе "О правительстве Российской Федерации", изменениях в законы о Конституционном суде, об уполномоченном по правам человека в РФ, о прокуратуре РФ, о безопасности, о ФСБ и внешней разведке, а также об изменениях в несколько законов о судебной системе.
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В октябре Дума продолжит работу над президентскими проектами. "Они будут рассмотрены в октябре в приоритетном порядке после получения необходимых по процедуре отзывов и предложений", - отметил спикер ГД.
Володин напомнил, что проекты законов в развитие поправок к Конституции РФ "направлены на укрепление единой системы публичной власти, повышение ответственности институтов государственной власти, защиту суверенитета нашей страны".
Вместе с тем, в сентябре Думой были приняты поправки в Бюджетный кодекс - об установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году. "Это бюджетообразующий закон, который продлевает действие мер поддержки регионов, создает условия для повышения доходов граждан, восстановления экономики, позволит обеспечить макроэкономическую стабильность", - пояснил Володин.
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ЗаконодательствоКонституция РФГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вячеслав ВолодинВладимир ПутинПолитика
 
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