https://ria.ru/20201001/gosduma-1578033246.html

Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы в октябре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президентские законопроекты по реализации новых норм Конституции РФ важнейшими документами сентября, по его словам, они... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:35

2020-10-01T09:35

2020-10-01T09:37

законодательство

конституция рф

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вячеслав володин

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> назвал президентские законопроекты по реализации новых норм Конституции РФ важнейшими документами сентября, по его словам, они будут рассматриваться в приоритетном порядке и в октябре."Началась работа над внесенными президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> законопроектами по реализации новых норм конституции, принятых на общероссийском голосовании", - цитирует Володина официальный сайт Государственной Думы. Спикер уточнил, что речь идет о новом федеральном конституционном законе "О правительстве Российской Федерации", изменениях в законы о Конституционном суде, об уполномоченном по правам человека в РФ, о прокуратуре РФ, о безопасности, о <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и внешней разведке, а также об изменениях в несколько законов о судебной системе.В октябре Дума продолжит работу над президентскими проектами. "Они будут рассмотрены в октябре в приоритетном порядке после получения необходимых по процедуре отзывов и предложений", - отметил спикер ГД.Володин напомнил, что проекты законов в развитие поправок к Конституции РФ "направлены на укрепление единой системы публичной власти, повышение ответственности институтов государственной власти, защиту суверенитета нашей страны".Вместе с тем, в сентябре Думой были приняты поправки в Бюджетный кодекс - об установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году. "Это бюджетообразующий закон, который продлевает действие мер поддержки регионов, создает условия для повышения доходов граждан, восстановления экономики, позволит обеспечить макроэкономическую стабильность", - пояснил Володин.

https://ria.ru/20200923/munitsipalitet-1577675349.html

https://ria.ru/20200923/putin-1577652361.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законодательство, конституция рф, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав володин, владимир путин, политика