https://ria.ru/20201001/golosovanie-1578064501.html

Эксперты: многодневное голосование отвечает запросам россиян

Система электронного голосования и многодневные выборы удобны для избирателей, так как позволяют большему количеству россиян реализовать свое избирательное... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:40

2020-10-01T17:40

2020-10-01T17:41

виктор потуремский

россия

павел данилин

александр брод

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Система электронного голосования и многодневные выборы удобны для избирателей, так как позволяют большему количеству россиян реализовать свое избирательное право. К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).По его словам, внедрение в России возможности проголосовать удаленно и не в один день, как было принято в течение многих лет, а за 2–3 дня, было во многом обусловлено сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Однако, несмотря на то, что выборы в таком формате проходили в стране впервые, уже сейчас россияне оказывают довольно высокое доверие новой процедуре.Подтверждением этому служит исследование ВЦИОМ: об удобстве многодневного голосования заявили 78% россиян, а среди принявших участие в голосовании эта доля достигает 84%. Более того, идею сохранить эту модель поддерживают 77% опрошенных.Эксперты также подчеркнули, что принятые нововведения позволили увеличить явку на избирательных участках и в целом увеличить количество проголосовавших."Судя и по явке, и по оценкам, и по отсутствию проблемных сообщений, я могу сказать, что информация ВЦИОМ соответствует действительности. Есть метод, основанный на данных соцопросов, экзитполов и фактических результатах голосования. При минимальной разнице этих данных можно утверждать, что выборы прозрачны и легитимны", – подчеркнул директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по правам человека Александр Брод.Он также добавил, что в этом году от наблюдателей не поступали сообщения о фальсификациях и вбросах на участках, что свидетельствует о прозрачности процедуры.В целом, по мнению экспертов, такие изменения свидетельствуют о том, что избирательная система в стране совершенствуется и становится максимально удобной для населения."Сейчас нашим политикам нужно готовиться, что многодневное голосование не просто удобно и безопасно, но и современно. Оно позволяет избирателям реализовывать свои права тогда, когда им удобно", – добавил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. При этом многодневное голосование – не абсолютная новинка, а устоявшаяся мировая практика, успешно реализуемая не первый год. Более того, в некоторых государствах применяются самые разнообразные формы волеизъявления граждан, в том числе дистанционное голосование и голосование по почте, рассказала участникам круглого стола руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, к.п.н. Екатерина Соколова."Многодневное голосование принято в огромном количестве стран, например в Италии, Норвегии, Швеции, США. В Новой Зеландии, кстати, референдум по вопросу о государственном флаге проводился в совокупности 44 дня. В Индии парламентские выборы проходят в несколько этапов, в рамках которых голосуют разные штаты, каждый из них – от 1 до 9 дней", – сообщила эксперт."Международный опыт нужно больше доводить до сведения наших граждан, показывать, что многодневка – не аномалия, а в течение многих лет широко используемая практика. Даже на текущих выборах президента США свыше миллиона американцев проголосовали досрочно", – добавил Александр Брод.Неуважение и страхНесмотря на очевидные преимущества новой системы, некоторые политики недовольны внедренными изменениями, открыто критикуют их и выражают опасения, что все это противоречит интересам избирателей и приводит лишь к большему количеству нарушений и фальсификаций.Однако, по мнению участников мероприятия, такое поведение лишь свидетельствует о неспособности партий и их представителей перестроить свою работу в соответствии с современными веяниями, а также о страхе потерять своих избирателей в случае увеличения явки и прозрачности процесса."Страшилки, которые распространяют другие партии, не имеют конкретной фактуры. Где данные о том, что были фальсификации? Их просто нет. Я думаю, это определенный способ подложить соломку при неуверенности в победе, создать пиар за счет конфликтности", – резюмировал Брод.Ряд экспертов выразил мнение, что, предпринимая попытки дискредитировать новую систему, партии откровенно игнорируют мнение своего электротата."Печально, что некоторые партии не думают об удобстве своих избирателей. Это неправильный подход. Нужно заниматься утверждением демократии в нашей стране, а утверждение демократии – это максимизация явки за счет предоставления гражданам возможности голосовать так, как им это удобно. Если избиратель столкнется с однозначной позицией своих политических лидеров, которые будут продолжать настаивать, что многодневное голосование не нужно, я не исключаю, что часть людей отвернется от них, это естественное следствие неуважения к избирателям", – подчеркнул директор Центра политического анализа Павел Данилин.Подводя итоги дискуссии, участники пришли к выводу, что многодневное голосование с возможностью выразить свою позицию дистанционно отвечает интересам избирателей и данный опыт следует распространить на последующие избирательные кампании."Удобно, безопасно, легитимно, отвечает на запрос населения. Это мировой тренд, это та практика, которую мы будем наблюдать и реализовывать в ближайшей перспективе. Очевидно, что это запрос общества. Такая форма должна претворяться в жизнь в последующих кампаниях. По-старому уже не будет. Это очевидный вывод, на который должны опираться все политические игроки. Партии должны перестать отвергать интересы избирателей, им следует начать перестраивать свою работу. Если они не сделают этого, а будут по-прежнему бороться за прошлые традиции, мы можем их и не увидеть в будущем парламенте", – заключил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

https://ria.ru/20201001/vtsiom-1578057092.html

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https://ria.ru/20200724/1574879662.html

https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577083479.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор потуремский, россия, павел данилин, александр брод, общество