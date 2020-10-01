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Сезон работы фонтанов в Москве продлен до 10 октября - заммэра

Сезон работы фонтанов в Москве по решению мэра продлен до 10 октября, сообщил журналистам в четверг заммэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:28

2020-10-01T12:28

2020-10-01T12:28

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Сезон работы фонтанов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> по решению мэра продлен до 10 октября, сообщил журналистам в четверг заммэра столицы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."В связи с установившейся теплой погодой мэром города <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Собяниным</a> принято решение продлить сезон работы московских фонтанов до 10 октября, традиционно он завершается 1 октября. Затем они будут остановлены и проведены специальные мероприятия по консервации на зимний период", — рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами."Перед открытием нового сезона будет организована подготовка фонтанов. Их очистят от зимней грязи, тщательно промоют специальным раствором, проверят лампы подсветки и трубы. Процесс подготовки больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней", — сообщил Бирюков.В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

https://realty.ria.ru/20190702/1556108397.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва