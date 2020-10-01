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Россия не претендует на роль монополиста по энергоресурсам, заявили в МИД
Россия не претендует на роль монополиста в сфере энергоресурсов, выбор должны сделать страны-потребители, исходя из экономической целесообразности, заявила... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:45
2020-10-01T17:45
майк помпео
мария захарова
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Россия не претендует на роль монополиста в сфере энергоресурсов, выбор должны сделать страны-потребители, исходя из экономической целесообразности, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Мы никогда не претендовали на роль, которую нам приписывают, - поставщика-монополиста. Мы выступаем категорически против политизации сотрудничества в этой сфере. Выбор должны сделать сами страны-потребители, исходя из логики свободной конкуренции, экономической целесообразности и выгоды",- сказала Захарова на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Она подчеркнула, что таким образом комментирует заявление госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>, который в конце сентября в интервью греческим СМИ говорил о необходимости диверсификации источников энергии.
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майк помпео, мария захарова, москва, сша, в мире

Россия не претендует на роль монополиста по энергоресурсам, заявили в МИД

17:45 01.10.2020
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия не претендует на роль монополиста в сфере энергоресурсов, выбор должны сделать страны-потребители, исходя из экономической целесообразности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы никогда не претендовали на роль, которую нам приписывают, - поставщика-монополиста. Мы выступаем категорически против политизации сотрудничества в этой сфере. Выбор должны сделать сами страны-потребители, исходя из логики свободной конкуренции, экономической целесообразности и выгоды",- сказала Захарова на брифинге в Москве.
Она подчеркнула, что таким образом комментирует заявление госсекретаря США Майка Помпео, который в конце сентября в интервью греческим СМИ говорил о необходимости диверсификации источников энергии.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2019
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Майк ПомпеоМария ЗахароваМоскваСШАВ мире
 
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