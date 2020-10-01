https://ria.ru/20201001/energoresursy-1578066123.html

Россия не претендует на роль монополиста по энергоресурсам, заявили в МИД

Россия не претендует на роль монополиста в сфере энергоресурсов, выбор должны сделать страны-потребители, исходя из экономической целесообразности, заявила... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:45

2020-10-01T17:45

2020-10-01T17:45

майк помпео

мария захарова

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Россия не претендует на роль монополиста в сфере энергоресурсов, выбор должны сделать страны-потребители, исходя из экономической целесообразности, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Мы никогда не претендовали на роль, которую нам приписывают, - поставщика-монополиста. Мы выступаем категорически против политизации сотрудничества в этой сфере. Выбор должны сделать сами страны-потребители, исходя из логики свободной конкуренции, экономической целесообразности и выгоды",- сказала Захарова на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Она подчеркнула, что таким образом комментирует заявление госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>, который в конце сентября в интервью греческим СМИ говорил о необходимости диверсификации источников энергии.

https://ria.ru/20190624/1555845633.html

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, мария захарова, москва, сша, в мире