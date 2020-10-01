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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201001/dobrodel-1578056436.html
На подмосковный портал "Добродел" за пять лет поступило 3,7 млн обращений
За пять лет работы подмосковного портала "Добродел", запущенного 1 октября 2015 года по поручению губернатора области Андрея Воробьева для оперативного решения... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:43
2020-10-01T15:44
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> За пять лет работы подмосковного портала "Добродел", запущенного 1 октября 2015 года по поручению губернатора области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a> для оперативного решения проблем жителей, на портал поступило 3,7 миллиона обращений, на нем зарегистрировано 1,7 миллиона пользователей, а в мобильном приложении — 580 тысяч человек, сообщает пресс-служба облправительства. "Добродел" стал одной из лучших практик получения обратной связи от жителей, выстроенной по принципу "здесь и сейчас". Это значит, что, благодаря цифровым технологиям, пользователи в любой момент времени могут сообщить властям о том, что их волнует, просто нажав несколько кнопок на своем смартфоне или компьютере. О том, что наш сервис действительно помогает людям, говорят цифры – жители региона подтвердили решение уже 1,7 миллиона проблем. Каждую неделю к этому показателю прибавляется по 6 тысяч принятых пользователями решений. Еще 1,1 миллиона проблем решены и ждут подтверждения жителями", – привели в пресс-службе слова министра госуправления, информационных технологий и связи региона Максима Рымаря."Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> или <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a>. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.Также на "Доброделе" регулярно проводятся электронные голосования, которые позволяют жителям самим решать, какие объекты будут входить в областные программы – по строительству или ремонту дорог, благоустройству дворов, замене освещения, капремонту медучреждений. За 5 лет проведено 47 голосований и 217 опросов, в которых приняли участие более 1,4 миллиона человек.
https://ria.ru/20200917/dobrodel-1577404589.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

На подмосковный портал "Добродел" за пять лет поступило 3,7 млн обращений

15:43 01.10.2020 (обновлено: 15:44 01.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПортал "Добродел"
Портал Добродел - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. За пять лет работы подмосковного портала "Добродел", запущенного 1 октября 2015 года по поручению губернатора области Андрея Воробьева для оперативного решения проблем жителей, на портал поступило 3,7 миллиона обращений, на нем зарегистрировано 1,7 миллиона пользователей, а в мобильном приложении — 580 тысяч человек, сообщает пресс-служба облправительства.
"Добродел" стал одной из лучших практик получения обратной связи от жителей, выстроенной по принципу "здесь и сейчас". Это значит, что, благодаря цифровым технологиям, пользователи в любой момент времени могут сообщить властям о том, что их волнует, просто нажав несколько кнопок на своем смартфоне или компьютере. О том, что наш сервис действительно помогает людям, говорят цифры – жители региона подтвердили решение уже 1,7 миллиона проблем. Каждую неделю к этому показателю прибавляется по 6 тысяч принятых пользователями решений. Еще 1,1 миллиона проблем решены и ждут подтверждения жителями", – привели в пресс-службе слова министра госуправления, информационных технологий и связи региона Максима Рымаря.
"Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности Подмосковья - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.
Также на "Доброделе" регулярно проводятся электронные голосования, которые позволяют жителям самим решать, какие объекты будут входить в областные программы – по строительству или ремонту дорог, благоустройству дворов, замене освещения, капремонту медучреждений. За 5 лет проведено 47 голосований и 217 опросов, в которых приняли участие более 1,4 миллиона человек.
Подмосковный портал Добродел помог решить 1,7 миллиона проблем - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 18:19Новости Подмосковья
Подмосковный портал "Добродел" помог решить 1,7 миллиона проблем
 
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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