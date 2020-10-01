https://ria.ru/20201001/disney-1577992379.html

Стали известны подробности подготовки сиквела "Короля Льва"

Студия Disney выбрала Барри Дженкинса ("Лунный свет") режиссером сиквела фильма "Король Лев" 2019 года, сообщает Deadline. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T03:53

2020-10-01T03:53

2020-10-01T03:53

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the walt disney company

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости</strong>. Студия Disney выбрала Барри Дженкинса ("Лунный свет") режиссером сиквела фильма "Король Лев" 2019 года, <a href="https://deadline.com/2020/09/the-lion-king-sequel-barry-jenkins-moonlight-director-disney-1234586787/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. Сценарий напишет Джефф Натансон, который также был автором первой части. Известно, что он уже приступил к работе.Детали сюжета пока не разглашаются, но, по информации издания, речь в фильме пойдет о ранних годах льва Муфасы, отца Симбы. Таким образом, история получит продолжение, но в ней будут отсылки к событиям прошлых лет. Как и в мультфильме 1994 года, в ленте 2019 года и в бродвейском шоу, важнейшей составляющей проекта будет музыка. Барри Дженкинс получил премию "Оскар" за сценарий фильма "Лунный свет" (2016), над которым работал и как режиссер. Сиквел "Короля Льва" — его второй проект для студии Disney. Он также собирается снять байопик о хореографе Элвине Эйли. "Помогая сестре воспитывать двух мальчишек в 90-е годы, я сроднился с персонажами "Короля Льва". Возможность поработать c Disney над продолжением этой истории о дружбе, любви и наследственности, подробнее рассказать о разных представителях этой африканской диаспоры — просто мечта для меня", — рассказал Дженкинс. Об актерском составе, начале съемок и дате выхода проекта пока ничего не известно.

https://radiosputnik.ria.ru/20190813/1557470457.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, the walt disney company