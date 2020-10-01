https://ria.ru/20201001/diskreditatsiya-1578060578.html

Захарова рассказала о "волнах черного пиара" против России из-за COVID-19

Россия столкнулась с ужасом информационных кампаний по дискредитации усилий страны в рамках борьбы с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:40

2020-10-01T16:40

2020-10-01T20:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Россия столкнулась с ужасом информационных кампаний по дискредитации усилий страны в рамках борьбы с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>.По ее словам, кампания выразилась в публикации заказных материалов, составлении тезисов, которые продвигаются в мировые СМИ, "чтобы отбить желание у мировой общественности воспринимать информацию из России и о России, связанную с тем, какие достижения в сфере медицины имеются по борьбе с COVID-19"."Очень важно наряду с разработкой медицинских средств, лекарственных средств, и наработкой в сфере борьбы с ковидом, еще не допускать того самого ужаса, который идет по нарастающей в связи с информационными кампаниями по дискредитации подобных усилий", - сказала представитель российского МИД.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество