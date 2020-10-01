Захарова рассказала о "волнах черного пиара" против России из-за COVID-19
16:40 01.10.2020 (обновлено: 20:43 01.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия столкнулась с ужасом информационных кампаний по дискредитации усилий страны в рамках борьбы с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Важно не только заниматься научными разработками и их продвижением, важно предотвращать и не допускать того, что мы сейчас наблюдаем в мировых средствах массовой информации: волны черного пиара, который, к сожалению, задействуется по полной для того, чтобы дискредитировать российские усилия на этом направлении", - сказала Захарова на брифинге в Москве.
По ее словам, кампания выразилась в публикации заказных материалов, составлении тезисов, которые продвигаются в мировые СМИ, "чтобы отбить желание у мировой общественности воспринимать информацию из России и о России, связанную с тем, какие достижения в сфере медицины имеются по борьбе с COVID-19".
"Очень важно наряду с разработкой медицинских средств, лекарственных средств, и наработкой в сфере борьбы с ковидом, еще не допускать того самого ужаса, который идет по нарастающей в связи с информационными кампаниями по дискредитации подобных усилий", - сказала представитель российского МИД.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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