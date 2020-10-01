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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/diskreditatsiya-1578060578.html
Захарова рассказала о "волнах черного пиара" против России из-за COVID-19
Россия столкнулась с ужасом информационных кампаний по дискредитации усилий страны в рамках борьбы с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:40
2020-10-01T20:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Россия столкнулась с ужасом информационных кампаний по дискредитации усилий страны в рамках борьбы с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>.По ее словам, кампания выразилась в публикации заказных материалов, составлении тезисов, которые продвигаются в мировые СМИ, "чтобы отбить желание у мировой общественности воспринимать информацию из России и о России, связанную с тем, какие достижения в сфере медицины имеются по борьбе с COVID-19"."Очень важно наряду с разработкой медицинских средств, лекарственных средств, и наработкой в сфере борьбы с ковидом, еще не допускать того самого ужаса, который идет по нарастающей в связи с информационными кампаниями по дискредитации подобных усилий", - сказала представитель российского МИД.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество

Захарова рассказала о "волнах черного пиара" против России из-за COVID-19

16:40 01.10.2020 (обновлено: 20:43 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия столкнулась с ужасом информационных кампаний по дискредитации усилий страны в рамках борьбы с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Важно не только заниматься научными разработками и их продвижением, важно предотвращать и не допускать того, что мы сейчас наблюдаем в мировых средствах массовой информации: волны черного пиара, который, к сожалению, задействуется по полной для того, чтобы дискредитировать российские усилия на этом направлении", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, кампания выразилась в публикации заказных материалов, составлении тезисов, которые продвигаются в мировые СМИ, "чтобы отбить желание у мировой общественности воспринимать информацию из России и о России, связанную с тем, какие достижения в сфере медицины имеются по борьбе с COVID-19".
"Очень важно наряду с разработкой медицинских средств, лекарственных средств, и наработкой в сфере борьбы с ковидом, еще не допускать того самого ужаса, который идет по нарастающей в связи с информационными кампаниями по дискредитации подобных усилий", - сказала представитель российского МИД.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
 
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