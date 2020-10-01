https://ria.ru/20201001/deti-1577890401.html

Неброшенные: для сложных детей в интернате создают условия развития

Диагноз тяжелые и множественные нарушения развития (ТМНР) – практически приговор для ребенка, такие дети чаще всего получают только медицинскую помощь, а... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T08:00

2020-10-01T08:00

2020-10-01T08:00

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петровск-забайкальский

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Диагноз тяжелые и множественные нарушения развития (ТМНР) – практически приговор для ребенка, такие дети чаще всего получают только медицинскую помощь, а развитием у них навыков, например в коммуникации, занимаются чаще всего в специализированных центрах крупных городов. Директор учреждения Ирина Петрякова поняла, что такую тенденцию надо менять, и с 2012 года в Петровск-Забайкальском доме-интернате для умственно отсталых детей начали внедряться новые технологии реабилитации детей с ТМНР.На экспериментальной площадке внедрили интерактивное оборудование и мобильно-сенсорный комплект, новые технологии и энтузиазм сотрудников принесли положительный результат."Мы поняли, что дети могут развиваться: кто-то научился пользоваться ложкой, кто-то начал ходить. Даже начали улыбаться. Мы это восприняли с позитивом и решили продолжать работу в этом направлении – это необходимо делать", – поделилась она.В 2019 году дом-интернат представил проект "Открывая горизонты" на конкурс инновационных социальных проектов Фонда поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект вышел в финал и получил грант – почти 1,5 миллиона рублей. "Открывая горизонты" нацелен на максимальное развитие потенциалов детей с ТМНР. Специалисты дома-интерната делают все возможное, чтобы разнообразить будни подопечных, развивать их навыки. Для этого они прошли специальное обучение, рассказала директор учреждения Ирина Петрякова.Помогает в этом и специальный кабинет альтернативной и дополнительной коммуникации для детей.Специалистам очень помогают волонтеры, которых предварительно обучают."Мы проводим с ними семинарские занятия, но основа – практика. Мы показываем, как детям помогать, как посадить ребенка, как его взять, правильно положить", – отметила Изосимова.На первом этапе с добровольцами постоянно работает куратор, но в дальнейшем планируется сделать их более самостоятельными. "Важно сформировать уважительное отношение к ребенку и показать, что есть потенциал для развития, это главная наша задача", – заключила Людмила Изосимова.

https://ria.ru/20200907/deti-s-invalidnostyu-1576789888.html

петровск-забайкальский

забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, петровск-забайкальский, забайкальский край