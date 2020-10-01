https://ria.ru/20201001/depressiya-1578028379.html

Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию

Помешать россиянам впасть в осеннюю депрессию может помочь не только поход к психологу, но и изменение интерьера. Как дизайн помогает преодолеть хандру,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T02:06

2020-10-01T02:06

2020-10-01T02:06

коронавирус covid-19

интерьер

депрессия

здоровье - общество

осень

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Помешать россиянам впасть в осеннюю <a href="https://ria.ru/keyword_depressija/" target="_blank">депрессию</a> может помочь не только поход к психологу, но и изменение <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Interer/" target="_blank">интерьера</a>. Как дизайн помогает преодолеть хандру, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201001/dizayn-1578000610.html">радио Sputnik</a> дизайнер, глава компании Lux Interiors Ксения Круглова. Сокращение светового дня, ухудшение погоды и ограничения из-за пандемии коронавируса вместе повышают вероятность возникновения осенней депрессии. Справиться с этим расстройством могут помочь психиатры и психотерапевты, но есть возможность избежать визита к врачу. Чтобы новые приятные детали интерьера эффективнее помогали бороться с депрессией, их надо выделять на фоне всего остального. Проще всего это сделать с помощью цвета. Ксения Круглова рекомендует расставлять приятные мелочи на фоне белого цвета. "Очень хорошо работает цвет. Все цвета в интерьере по психологии имеют тот или иной эффект. Белый – это цвет гармонии, успокоения. Он нейтрален и его мы используем, чтобы создать нейтральный фон, на котором мы будем создавать интерьер, как картину жизни. Такой интерьер мы оформляем разными приятными нам мелочами", - пояснила дизайнер в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20200922/depressiya-1577578995.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, интерьер, депрессия, здоровье - общество, осень, общество