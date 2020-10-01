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https://ria.ru/20201001/depressiya-1578028379.html
Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
Помешать россиянам впасть в осеннюю депрессию может помочь не только поход к психологу, но и изменение интерьера. Как дизайн помогает преодолеть хандру,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T02:06
2020-10-01T02:06
коронавирус covid-19
интерьер
депрессия
здоровье - общество
осень
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Помешать россиянам впасть в осеннюю <a href="https://ria.ru/keyword_depressija/" target="_blank">депрессию</a> может помочь не только поход к психологу, но и изменение <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Interer/" target="_blank">интерьера</a>. Как дизайн помогает преодолеть хандру, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201001/dizayn-1578000610.html">радио Sputnik</a> дизайнер, глава компании Lux Interiors Ксения Круглова. Сокращение светового дня, ухудшение погоды и ограничения из-за пандемии коронавируса вместе повышают вероятность возникновения осенней депрессии. Справиться с этим расстройством могут помочь психиатры и психотерапевты, но есть возможность избежать визита к врачу. Чтобы новые приятные детали интерьера эффективнее помогали бороться с депрессией, их надо выделять на фоне всего остального. Проще всего это сделать с помощью цвета. Ксения Круглова рекомендует расставлять приятные мелочи на фоне белого цвета. "Очень хорошо работает цвет. Все цвета в интерьере по психологии имеют тот или иной эффект. Белый – это цвет гармонии, успокоения. Он нейтрален и его мы используем, чтобы создать нейтральный фон, на котором мы будем создавать интерьер, как картину жизни. Такой интерьер мы оформляем разными приятными нам мелочами", - пояснила дизайнер в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20200922/depressiya-1577578995.html
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коронавирус covid-19, интерьер, депрессия, здоровье - общество, осень, общество

Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию

02:06 01.10.2020
 
© Depositphotos / WavebreakmediaМужчина в депрессии
Мужчина в депрессии - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Помешать россиянам впасть в осеннюю депрессию может помочь не только поход к психологу, но и изменение интерьера. Как дизайн помогает преодолеть хандру, рассказала в интервью радио Sputnik дизайнер, глава компании Lux Interiors Ксения Круглова.
Сокращение светового дня, ухудшение погоды и ограничения из-за пандемии коронавируса вместе повышают вероятность возникновения осенней депрессии. Справиться с этим расстройством могут помочь психиатры и психотерапевты, но есть возможность избежать визита к врачу.
"В осеннее время все особенно подвержены хандре и осенней депрессии. Нам хочется получать от пребывания дома максимально положительные эмоции. Это можно сделать несколькими способами. В частности, можно обновить какие-то аксессуары. Всем из нас приятно прикасаться к красивым вещам, которыми мы пользуемся в быту каждый день. Просто поймайте себя на мысли, какую вещь вы часто берете в руки. Это могут быть столовые приборы, подушки для дивана, скатерти или вазочки. Эти вещи вы либо берете в руки, либо часто смотрите на них, и от этого у вас поднимается настроение", - рассказала радио Sputnik Ксения Круглова.
Чтобы новые приятные детали интерьера эффективнее помогали бороться с депрессией, их надо выделять на фоне всего остального. Проще всего это сделать с помощью цвета. Ксения Круглова рекомендует расставлять приятные мелочи на фоне белого цвета.
"Очень хорошо работает цвет. Все цвета в интерьере по психологии имеют тот или иной эффект. Белый – это цвет гармонии, успокоения. Он нейтрален и его мы используем, чтобы создать нейтральный фон, на котором мы будем создавать интерьер, как картину жизни. Такой интерьер мы оформляем разными приятными нам мелочами", - пояснила дизайнер в интервью радио Sputnik.
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