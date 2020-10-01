https://ria.ru/20201001/chizhov-1578032516.html
Чижов обвинил Евросоюз во вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
Евросоюз, несмотря на собственные заявления о том, что он против любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии, занимается таким вмешательством, заявил... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:12
2020-10-01T09:12
2020-10-01T10:04
протесты в белоруссии
владимир чижов
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 1 окт - РИА Новости, Мария Князева.</strong> Евросоюз, несмотря на собственные заявления о том, что он против любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии, занимается таким вмешательством, заявил постоянный представитель РФ при ЕС <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a> в интервью РИА Новости."Громогласно заявляя о том, что ЕС против любого внешнего вмешательства, он на самом деле занимается этим самым вмешательством", - сказал он.<strong><a href="https://ria.ru/20201001/chizhov-1578031143.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Владимиром Чижовым >></a></strong>
https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577422465.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чижов, в мире