https://ria.ru/20201001/chizhov-1578032516.html

Чижов обвинил Евросоюз во вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

Евросоюз, несмотря на собственные заявления о том, что он против любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии, занимается таким вмешательством, заявил... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:12

2020-10-01T09:12

2020-10-01T10:04

протесты в белоруссии

владимир чижов

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 1 окт - РИА Новости, Мария Князева.</strong> Евросоюз, несмотря на собственные заявления о том, что он против любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии, занимается таким вмешательством, заявил постоянный представитель РФ при ЕС <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a> в интервью РИА Новости."Громогласно заявляя о том, что ЕС против любого внешнего вмешательства, он на самом деле занимается этим самым вмешательством", - сказал он.<strong><a href="https://ria.ru/20201001/chizhov-1578031143.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Владимиром Чижовым >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577422465.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чижов, в мире