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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201001/chizhov-1578032516.html
Чижов обвинил Евросоюз во вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
Евросоюз, несмотря на собственные заявления о том, что он против любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии, занимается таким вмешательством, заявил... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:12
2020-10-01T10:04
протесты в белоруссии
владимир чижов
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 1 окт - РИА Новости, Мария Князева.</strong> Евросоюз, несмотря на собственные заявления о том, что он против любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии, занимается таким вмешательством, заявил постоянный представитель РФ при ЕС <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a> в интервью РИА Новости."Громогласно заявляя о том, что ЕС против любого внешнего вмешательства, он на самом деле занимается этим самым вмешательством", - сказал он.<strong><a href="https://ria.ru/20201001/chizhov-1578031143.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Владимиром Чижовым &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577422465.html
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владимир чижов, в мире

Чижов обвинил Евросоюз во вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

09:12 01.10.2020 (обновлено: 10:04 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз, несмотря на собственные заявления о том, что он против любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии, занимается таким вмешательством, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью РИА Новости.
"Громогласно заявляя о том, что ЕС против любого внешнего вмешательства, он на самом деле занимается этим самым вмешательством", - сказал он.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Чижовым >>
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 09:04Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Володин назвал резолюцию Европарламента вмешательством в дела Белоруссии
 
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Протесты в БелоруссииВладимир ЧижовВ мире
 
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