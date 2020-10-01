https://ria.ru/20201001/chernyshov-1578054462.html
Актер Андрей Чернышов прокомментировал сообщения о тяжелой болезни
Актер Андрей Чернышов ответил на распространившиеся среди поклонников слухи о своей тяжелой болезни. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:19
2020-10-01T15:19
2020-10-01T17:36
культура
андрей чернышов (актер)
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Актер Андрей Чернышов ответил на распространившиеся среди поклонников слухи о своей тяжелой болезни.Ранее <a href="http://ria.ru/person_EHmmanuil_Vitorgan/" target="_blank" data-auto="true">Эммануил Виторган</a> опубликовал в инстаграме совместное фото с актером. На снимке видно, что лицо Чернышова немного осунулось. В комментариях поклонники артиста отметили, что он выглядит "болезненно" и сильно похудел.В беседе с <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a> актер назвал предположения подписчиков о состоянии его здоровья ерундой. "Фотография неудачная. <…> Мне даже сказать нечего. Смешно. Я, наверное, похудел, потому что весной участвовал в шоу "Танцы со звездами", — сказал Чернышов. Он добавил, что старается поддерживать себя в хорошей форме.
https://ria.ru/20200916/korchevnikov-1577294160.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей чернышов (актер)