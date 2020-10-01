https://ria.ru/20201001/chernyshov-1578054462.html

Актер Андрей Чернышов прокомментировал сообщения о тяжелой болезни

Актер Андрей Чернышов ответил на распространившиеся среди поклонников слухи о своей тяжелой болезни. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:19

2020-10-01T15:19

2020-10-01T17:36

культура

андрей чернышов (актер)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578054393_0:137:3077:1868_1400x0_80_0_0_829302da0b2f0090572dcd1fc8bf5943.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Актер Андрей Чернышов ответил на распространившиеся среди поклонников слухи о своей тяжелой болезни.Ранее <a href="http://ria.ru/person_EHmmanuil_Vitorgan/" target="_blank" data-auto="true">Эммануил Виторган</a> опубликовал в инстаграме совместное фото с актером. На снимке видно, что лицо Чернышова немного осунулось. В комментариях поклонники артиста отметили, что он выглядит "болезненно" и сильно похудел.В беседе с <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a> актер назвал предположения подписчиков о состоянии его здоровья ерундой. "Фотография неудачная. <…> Мне даже сказать нечего. Смешно. Я, наверное, похудел, потому что весной участвовал в шоу "Танцы со звездами", — сказал Чернышов. Он добавил, что старается поддерживать себя в хорошей форме.

https://ria.ru/20200916/korchevnikov-1577294160.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей чернышов (актер)