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Мишустин призвал министров помочь парламентариям при рассмотрении бюджета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил членов кабмина оказывать максимальную поддержку парламентариям при рассмотрении проекта бюджета. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:20
2020-10-01T13:20
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> попросил членов кабмина оказывать максимальную поддержку парламентариям при рассмотрении проекта бюджета.Кабмин в среду внес в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов."Теперь работа над проектом федерального бюджета продолжится в парламенте. Прошу всех членов правительства, аппарат правительства оказывать депутатам максимальную поддержку, совместно работать над подготовкой документа к трем чтениям", - сказал премьер на заседании правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/byudzhet-1577989758.html
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михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин призвал министров помочь парламентариям при рассмотрении бюджета

13:20 01.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с получателями субсидий по программе социально-экономического развития Республики Марий-Эл на 2020-2024 годы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с получателями субсидий по программе социально-экономического развития Республики Марий-Эл на 2020-2024 годы - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил членов кабмина оказывать максимальную поддержку парламентариям при рассмотрении проекта бюджета.
Кабмин в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
"Теперь работа над проектом федерального бюджета продолжится в парламенте. Прошу всех членов правительства, аппарат правительства оказывать депутатам максимальную поддержку, совместно работать над подготовкой документа к трем чтениям", - сказал премьер на заседании правительства.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 12:02
В Госдуму внесли проект федерального бюджета на 2021-2023 годы
 
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