https://ria.ru/20201001/byudzhet-1578046253.html

Мишустин призвал министров помочь парламентариям при рассмотрении бюджета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил членов кабмина оказывать максимальную поддержку парламентариям при рассмотрении проекта бюджета. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:20

2020-10-01T13:20

2020-10-01T13:20

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> попросил членов кабмина оказывать максимальную поддержку парламентариям при рассмотрении проекта бюджета.Кабмин в среду внес в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов."Теперь работа над проектом федерального бюджета продолжится в парламенте. Прошу всех членов правительства, аппарат правительства оказывать депутатам максимальную поддержку, совместно работать над подготовкой документа к трем чтениям", - сказал премьер на заседании правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/byudzhet-1577989758.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, госдума рф, экономика