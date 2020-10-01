https://ria.ru/20201001/blagotvoritelnost-1578053199.html

ВТБ Капитал Инвестиции перевел 1,2 млн рублей фонду "Старость в радость"

ВТБ Капитал Инвестиции с начала года перечислил в фонд "Старость в радость" более 1,2 миллиона рублей в рамках запущенной компанией в 2020 году программы со... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:02

2020-10-01T15:02

2020-10-01T15:02

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общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> Капитал Инвестиции с начала года перечислил в фонд "Старость в радость" более 1,2 миллиона рублей в рамках запущенной компанией в 2020 году программы со встроенной благотворительностью, сообщает пресс-служба ВТБ.Первые итоги акции ВТБ Капитал Инвестиции обнародовали 1 октября — в Международный день пожилых людей. Согласно программе со встроенной благотворительностью, пятую часть вознаграждения за управление активами фонда ВТБ — Фонд Золото управляющая компания направляет в пользу подопечных фонда "Старость в радость". То есть с каждой инвестированной клиентом тысячи рублей ВТБ Капитал Инвестиции перечисляет 2 рубля из собственных средств на нужды благотворительного фонда.Часть средств фонд уже израсходовал на обеспечение медикаментами Тульского ПНИ, Торжокского ПНИ <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>, Апшеронского ПНИ <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>, а также на закупку бесконтактных термометров для соцучреждений в разных регионах."ВТБ Капитал Инвестиции развиваются как социально-ответственный бизнес, и это наша безусловная ценность. В этом году мы первыми в России запустили фонды ответственного инвестирования. Отдельно замечу, что по данному фонду на благотворительность направляются средства исключительно из вознаграждения управляющей компании, а не из прибыли клиента. В период активного распространения коронавируса возникало множество нештатных ситуаций, и мы рады, что помогли фонду “Старость в радость”. На наш взгляд, у программы со встроенной благотворительностью огромный потенциал, и мы планируем активно развивать ее и дальше", — приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента банка ВТБ Владимира Потапова.Как отметила директор фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина, покупка лекарств за счет перечисленных средства позволила в период карантина предотвратить обострения хронических заболеваний, избежать ненужных госпитализаций, что является большим стрессом для пожилых людей.

https://ria.ru/20200914/bank-1577203621.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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