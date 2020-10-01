https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578072236.html

В Чехии и Польше призвали сделать поддержку белорусов приоритетом ЕС

Поддержка гражданского общества в Белоруссии должна одним из приоритетов Евросоюза, заявили в четверг после переговоров в Праге главы МИД Польши Збигнев Рау и... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:55

2020-10-01T18:55

2020-10-01T20:39

протесты в белоруссии

томаш петршичек

александр лукашенко

евросоюз

польша

чехия

белоруссия

в мире

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<strong>ПРАГА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Поддержка гражданского общества в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> должна одним из приоритетов Евросоюза, заявили в четверг после переговоров в Праге главы МИД <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a> Збигнев Рау и Чехии <a href="https://ria.ru/person_tomash-petrshichek" target="_blank">Томаш Петршичек</a>, последний сообщил об этом журналистам.Польский министр, в свою очередь, также напомнил об историческом опыте перехода его страны к демократии. Варшава, по его словам, надеется, что партнеры по <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> одобрят ее предложение о создании совместного фонда солидарности для поддержки экономики Белоруссии при условии выполнения ею необходимых критериев в области демократии и прав человека.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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польша

чехия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томаш петршичек, александр лукашенко, евросоюз, польша, чехия, белоруссия, в мире