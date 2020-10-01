В Чехии и Польше призвали сделать поддержку белорусов приоритетом ЕС
18:55 01.10.2020 (обновлено: 20:39 01.10.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоВо время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ПРАГА, 1 окт – РИА Новости. Поддержка гражданского общества в Белоруссии должна одним из приоритетов Евросоюза, заявили в четверг после переговоров в Праге главы МИД Польши Збигнев Рау и Чехии Томаш Петршичек, последний сообщил об этом журналистам.
"Обе наши страны имеют свой исторический опыт, и события, которые мы видим в последние месяцы в Белоруссии, нам напоминают то, что происходило в Чехии и Польше несколько десятилетий назад. Две наши страны поддерживают белорусское гражданское общество, и будут эту поддержку продвигать в качестве одного из главных приоритетов для всего Евросоюза", - сказал глава чешской дипломатии.
Польский министр, в свою очередь, также напомнил об историческом опыте перехода его страны к демократии. Варшава, по его словам, надеется, что партнеры по ЕС одобрят ее предложение о создании совместного фонда солидарности для поддержки экономики Белоруссии при условии выполнения ею необходимых критериев в области демократии и прав человека.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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