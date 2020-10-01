https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578050999.html

МИД Белоруссии заявил о бессмысленности угроз в разговоре с Минском

Белоруссия будет непреклонно отстаивать свои суверенитет и интересы, разговаривать с Минском на языке оскорблений, угроз и санкций бессмысленно, заявил в... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:34

2020-10-01T14:34

2020-10-01T15:33

протесты в белоруссии

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<strong>МИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> будет непреклонно отстаивать свои суверенитет и интересы, разговаривать с <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> на языке оскорблений, угроз и санкций бессмысленно, заявил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."Заверяем, что Беларусь будет твердо и непреклонно отстаивать свои суверенитет, независимость и национальные интересы. Бессмысленно разговаривать с нами на языке оскорблений, угроз и санкций. Продуктивным может быть только взаимоуважительный диалог, и мы к нему готовы", - говорится в <a href="https://mfa.gov.by/press/news_mfa/d7211af35e4c6232.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявлении</a> Глаза на сайте МИД.Во вторник <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> объявили о введении санкций в отношении президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, его сына Виктора и еще девяти чиновников. В заявлении утверждалось, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578052592.html

https://ria.ru/20201001/kuleba-1578052505.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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