МИД Белоруссии заявил о бессмысленности угроз в разговоре с Минском
14:34 01.10.2020 (обновлено: 15:33 01.10.2020)
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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Белоруссия будет непреклонно отстаивать свои суверенитет и интересы, разговаривать с Минском на языке оскорблений, угроз и санкций бессмысленно, заявил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
"Заверяем, что Беларусь будет твердо и непреклонно отстаивать свои суверенитет, независимость и национальные интересы. Бессмысленно разговаривать с нами на языке оскорблений, угроз и санкций. Продуктивным может быть только взаимоуважительный диалог, и мы к нему готовы", - говорится в заявлении Глаза на сайте МИД.
Во вторник Канада и Великобритания объявили о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников. В заявлении утверждалось, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".
Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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