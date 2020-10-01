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Белоруссия расценивает заявления Киева как попытку вмешаться в свои дела
Белоруссия расценивает заявления представителей Украины как попытку вмешательства в свои внутренние дела, оказания влияния на выбор белорусского народа, заявило РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:40
2020-10-01T13:40
александр лукашенко
мид украины
белоруссия
киев
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> расценивает заявления представителей <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> как попытку вмешательства в свои внутренние дела, оказания влияния на выбор белорусского народа, заявило в четверг посольство Белоруссии в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>.По данным посольства, в четверг состоялась встреча представителя белорусской дипмиссии на Украине во Втором территориальном департаменте <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a>."Особое внимание обращено на то, что Республика Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела. В то же время публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия Республики Беларусь с интеграционными объединениями являются некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, оказания влияния на выбор белорусского народа", - говорится в сообщении на сайте посольства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201001/minsk-1578046927.html
https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html
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белоруссия
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александр лукашенко, мид украины, белоруссия, киев, украина, в мире

Белоруссия расценивает заявления Киева как попытку вмешаться в свои дела

13:40 01.10.2020
 
© РИА Новости / Руслан КривобокДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Белоруссия расценивает заявления представителей Украины как попытку вмешательства в свои внутренние дела, оказания влияния на выбор белорусского народа, заявило в четверг посольство Белоруссии в Киеве.
По данным посольства, в четверг состоялась встреча представителя белорусской дипмиссии на Украине во Втором территориальном департаменте МИД Украины.
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"Особое внимание обращено на то, что Республика Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела. В то же время публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия Республики Беларусь с интеграционными объединениями являются некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, оказания влияния на выбор белорусского народа", - говорится в сообщении на сайте посольства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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