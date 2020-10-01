https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578047846.html

Белоруссия расценивает заявления Киева как попытку вмешаться в свои дела

Белоруссия расценивает заявления представителей Украины как попытку вмешательства в свои внутренние дела, оказания влияния на выбор белорусского народа, заявило РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:40

2020-10-01T13:40

2020-10-01T13:40

александр лукашенко

мид украины

белоруссия

киев

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> расценивает заявления представителей <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> как попытку вмешательства в свои внутренние дела, оказания влияния на выбор белорусского народа, заявило в четверг посольство Белоруссии в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>.По данным посольства, в четверг состоялась встреча представителя белорусской дипмиссии на Украине во Втором территориальном департаменте <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a>."Особое внимание обращено на то, что Республика Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела. В то же время публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия Республики Беларусь с интеграционными объединениями являются некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, оказания влияния на выбор белорусского народа", - говорится в сообщении на сайте посольства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201001/minsk-1578046927.html

https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html

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белоруссия

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, мид украины, белоруссия, киев, украина, в мире