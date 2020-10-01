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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578040928.html
Белорусские правозащитники рассказали о возбужденных после выборов делах
Более 300 уголовных дел, связанных с прошедшими в Белоруссии 9 августа президентскими выборами, заведено за последних пять месяцев, сообщил в четверг не... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:57
2020-10-01T11:57
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Более 300 уголовных дел, связанных с прошедшими в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа президентскими выборами, заведено за последних пять месяцев, сообщил в четверг не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна"."С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года, за почти пять месяцев в стране заведено более 300 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании", - говорится в сообщении на сайте центра.По его данным, самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, - это 293 ("массовые беспорядки"), 342 ("организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок"), 363 ("сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок"), 364 ("насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел"), 243 ("уклонение от уплаты налогов").Кроме того, как заявляют правозащитники, известно о возбуждении уголовных дел за клевету, хулиганство и по другим статьям.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577964365.html
https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577953328.html
Там такие "правозащитники" как и у нас, сидят на грандах и ненавидят страну
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусские правозащитники рассказали о возбужденных после выборов делах

11:57 01.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Более 300 уголовных дел, связанных с прошедшими в Белоруссии 9 августа президентскими выборами, заведено за последних пять месяцев, сообщил в четверг не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
"С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года, за почти пять месяцев в стране заведено более 300 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании", - говорится в сообщении на сайте центра.
Фотокорреспондент Tut.by во время протестной акции в Минске - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 18:37
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По его данным, самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, - это 293 ("массовые беспорядки"), 342 ("организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок"), 363 ("сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок"), 364 ("насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел"), 243 ("уклонение от уплаты налогов").
Кроме того, как заявляют правозащитники, известно о возбуждении уголовных дел за клевету, хулиганство и по другим статьям.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Минск - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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