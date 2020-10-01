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В ЕС не хотят еще большего сближения Белоруссии с Россией, заявил Чижов
В Евросоюзе не хотели бы, чтобы в результате нынешнего кризиса, возникшего после президентских выборов, Белоруссия еще больше сблизилась с Россией, считает... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:12
2020-10-01T10:05
россия
владимир чижов
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> В Евросоюзе не хотели бы, чтобы в результате нынешнего кризиса, возникшего после президентских выборов, <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> еще больше сблизилась с Россией, считает постоянный представитель РФ при ЕС <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a>."Меньше всего в ЕС хотят, чтобы в результате этого кризиса Белоруссия ещё больше сблизилась с Россией", - сказал он в интервью РИА Новости.Чижов отметил, что хоть в союзе и говорят, что считают результаты президентских выборов сфальсифицированными, однако при этом не рвут дипломатические отношения с этой страной.<strong><a href="https://ria.ru/20201001/chizhov-1578031143.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Владимиром Чижовым &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/chavushoglu-1577992635.html
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россия
белоруссия
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россия, владимир чижов, белоруссия, в мире

В ЕС не хотят еще большего сближения Белоруссии с Россией, заявил Чижов

09:12 01.10.2020 (обновлено: 10:05 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Мария Князева. В Евросоюзе не хотели бы, чтобы в результате нынешнего кризиса, возникшего после президентских выборов, Белоруссия еще больше сблизилась с Россией, считает постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Меньше всего в ЕС хотят, чтобы в результате этого кризиса Белоруссия ещё больше сблизилась с Россией", - сказал он в интервью РИА Новости.
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Чижов отметил, что хоть в союзе и говорят, что считают результаты президентских выборов сфальсифицированными, однако при этом не рвут дипломатические отношения с этой страной.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Чижовым >>
 
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РоссияВладимир ЧижовБелоруссияВ мире
 
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