https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578032495.html

В ЕС не хотят еще большего сближения Белоруссии с Россией, заявил Чижов

В Евросоюзе не хотели бы, чтобы в результате нынешнего кризиса, возникшего после президентских выборов, Белоруссия еще больше сблизилась с Россией, считает... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:12

2020-10-01T09:12

2020-10-01T10:05

россия

владимир чижов

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> В Евросоюзе не хотели бы, чтобы в результате нынешнего кризиса, возникшего после президентских выборов, <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> еще больше сблизилась с Россией, считает постоянный представитель РФ при ЕС <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a>."Меньше всего в ЕС хотят, чтобы в результате этого кризиса Белоруссия ещё больше сблизилась с Россией", - сказал он в интервью РИА Новости.Чижов отметил, что хоть в союзе и говорят, что считают результаты президентских выборов сфальсифицированными, однако при этом не рвут дипломатические отношения с этой страной.<strong><a href="https://ria.ru/20201001/chizhov-1578031143.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Владимиром Чижовым >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/chavushoglu-1577992635.html

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир чижов, белоруссия, в мире