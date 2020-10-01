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В России продлили мораторий на возбуждение дел о банкротстве для бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что мораторий на возбуждение дел о банкротстве для бизнеса будет продлен еще на три месяца, он будет... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:06
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россия
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> сообщил, что мораторий на возбуждение дел о банкротстве для бизнеса будет продлен еще на три месяца, он будет действовать до конца 2020 года.Он добавил, что такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и, тем самым, изменить сроки выполнения своих обязательств. "Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес", - подчеркнул премьер.Мишустин сообщил, что соответствующее постановление кабмина о продлении моратория уже подготовлено. Он отметил, что этот документ очень ждали многие предприниматели.
https://ria.ru/20200923/bankrotstvo-1577631007.html
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россия, михаил мишустин, экономика

В России продлили мораторий на возбуждение дел о банкротстве для бизнеса

13:06 01.10.2020 (обновлено: 13:22 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка председателя правительства РФ М. Мишустина в Йошкар-Олу
Рабочая поездка председателя правительства РФ М. Мишустина в Йошкар-Олу - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что мораторий на возбуждение дел о банкротстве для бизнеса будет продлен еще на три месяца, он будет действовать до конца 2020 года.
"Правительство приняло решение продлить еще на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января. Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень наиболее пострадавших отраслей", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Он добавил, что такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и, тем самым, изменить сроки выполнения своих обязательств. "Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес", - подчеркнул премьер.
Мишустин сообщил, что соответствующее постановление кабмина о продлении моратория уже подготовлено. Он отметил, что этот документ очень ждали многие предприниматели.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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