https://ria.ru/20201001/bankrotstvo-1578045198.html

В России продлили мораторий на возбуждение дел о банкротстве для бизнеса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что мораторий на возбуждение дел о банкротстве для бизнеса будет продлен еще на три месяца, он будет... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:06

2020-10-01T13:06

2020-10-01T13:22

россия

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> сообщил, что мораторий на возбуждение дел о банкротстве для бизнеса будет продлен еще на три месяца, он будет действовать до конца 2020 года.Он добавил, что такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и, тем самым, изменить сроки выполнения своих обязательств. "Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес", - подчеркнул премьер.Мишустин сообщил, что соответствующее постановление кабмина о продлении моратория уже подготовлено. Он отметил, что этот документ очень ждали многие предприниматели.

https://ria.ru/20200923/bankrotstvo-1577631007.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, экономика