https://ria.ru/20201001/avstraliya-1578032458.html
МИД Австралии по ошибке раскрыл личные электронные адреса граждан
Министерство иностранных дел и торговли Австралии извинилось за раскрытие личных адресов электронной почты более чем 2,7 тысячи австралийцев, которые не могут... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:11
2020-10-01T09:11
2020-10-01T09:16
австралия
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел и торговли <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> извинилось за раскрытие личных адресов электронной почты более чем 2,7 тысячи австралийцев, которые не могут вернуться в страну из-за пандемии коронавируса."Мы приносим извинения за непреднамеренное раскрытие электронных адресов австралийцев, оказавшихся в затруднительном положении, пытаясь помочь им вернуться домой. Никакая другая личная информация не была раскрыта. Мы хотим вернуть вас домой и прилагаем все усилия, чтобы это сделать", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в <a href="https://twitter.com/dfat" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Как сообщает телеканал SBS, в МИД забыли скрыть электронные адреса в переписке о предлагаемой ссуде на оплату проживания и билетов для австралийцев, застрявших за границей. Министерство пыталось отозвать письмо, но потом попросило получателей удалить его, чтобы минимизировать риски для безопасности."Министерство иностранных дел и торговли Австралии принесло свои извинения за непреднамеренное раскрытие адресов электронной почты 2727 человек", - сообщил представитель ведомства. В министерстве заверили, что будут работать над тем, чтобы эта ошибка не повторилась снова.Как сообщает телеканал, в настоящее время более 25 тысяч австралийцев не могут вернуться домой.
https://ria.ru/20200617/1573039967.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, в мире
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Министерство иностранных дел и торговли Австралии
извинилось за раскрытие личных адресов электронной почты более чем 2,7 тысячи австралийцев, которые не могут вернуться в страну из-за пандемии коронавируса.
"Мы приносим извинения за непреднамеренное раскрытие электронных адресов австралийцев, оказавшихся в затруднительном положении, пытаясь помочь им вернуться домой. Никакая другая личная информация не была раскрыта. Мы хотим вернуть вас домой и прилагаем все усилия, чтобы это сделать", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Twitter
.
Как сообщает телеканал SBS, в МИД забыли скрыть электронные адреса в переписке о предлагаемой ссуде на оплату проживания и билетов для австралийцев, застрявших за границей. Министерство пыталось отозвать письмо, но потом попросило получателей удалить его, чтобы минимизировать риски для безопасности.
"Министерство иностранных дел и торговли Австралии принесло свои извинения за непреднамеренное раскрытие адресов электронной почты 2727 человек", - сообщил представитель ведомства. В министерстве заверили, что будут работать над тем, чтобы эта ошибка не повторилась снова.
Как сообщает телеканал, в настоящее время более 25 тысяч австралийцев не могут вернуться домой.