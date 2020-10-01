https://ria.ru/20201001/avstraliya-1578032458.html

МИД Австралии по ошибке раскрыл личные электронные адреса граждан

Министерство иностранных дел и торговли Австралии извинилось за раскрытие личных адресов электронной почты более чем 2,7 тысячи австралийцев, которые не могут... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:11

2020-10-01T09:11

2020-10-01T09:16

австралия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/74/1563667461_0:198:2935:1849_1400x0_80_0_0_fa44ab606cf055926cc8072f64d00498.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел и торговли <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> извинилось за раскрытие личных адресов электронной почты более чем 2,7 тысячи австралийцев, которые не могут вернуться в страну из-за пандемии коронавируса."Мы приносим извинения за непреднамеренное раскрытие электронных адресов австралийцев, оказавшихся в затруднительном положении, пытаясь помочь им вернуться домой. Никакая другая личная информация не была раскрыта. Мы хотим вернуть вас домой и прилагаем все усилия, чтобы это сделать", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в <a href="https://twitter.com/dfat" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Как сообщает телеканал SBS, в МИД забыли скрыть электронные адреса в переписке о предлагаемой ссуде на оплату проживания и билетов для австралийцев, застрявших за границей. Министерство пыталось отозвать письмо, но потом попросило получателей удалить его, чтобы минимизировать риски для безопасности."Министерство иностранных дел и торговли Австралии принесло свои извинения за непреднамеренное раскрытие адресов электронной почты 2727 человек", - сообщил представитель ведомства. В министерстве заверили, что будут работать над тем, чтобы эта ошибка не повторилась снова.Как сообщает телеканал, в настоящее время более 25 тысяч австралийцев не могут вернуться домой.

https://ria.ru/20200617/1573039967.html

1

австралия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, в мире