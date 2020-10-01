Боеспособность России посчитали максимальной со времен холодной войны
07:15 01.10.2020 (обновлено: 09:53 01.10.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТанки Т-72 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Раевский" в Новороссийске
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России сейчас находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны, говорится в докладе лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).
В документе под названием "Модернизация российских вооруженных сил: оценка" указывается, что за десятилетие инвестиций и реформ российская армия стала профессиональнее и лучше оснащенной. В исследовании отмечаются особые успехи в модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также высокий уровень боеготовности сухопутных войск и усилия по обновлению корабельного состава ВМФ.
"Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения", — пишут авторы доклада, указывая, что текущая модернизация армии началась после конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Ранее Минобороны на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллиона рублей.
По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, в результате выполнения этих контрактов в рамках реализации госпрограммы вооружения армия получит более 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения.
23 февраля, 09:02Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию