https://ria.ru/20201001/armiya-1578030074.html

Боеспособность России посчитали максимальной со времен холодной войны

Вооруженные силы России сейчас находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны, говорится в докладе лондонского Международного института... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T07:15

2020-10-01T07:15

2020-10-01T09:53

россия

вооруженные силы рф

алексей криворучко

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong> РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank">Вооруженные силы России</a> сейчас находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны, говорится в <a href="https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/09/rmm-introduction" target="_blank">докладе</a> лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).В документе под названием "Модернизация российских вооруженных сил: оценка" указывается, что за десятилетие инвестиций и реформ российская армия стала профессиональнее и лучше оснащенной. В исследовании отмечаются особые успехи в модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также высокий уровень боеготовности сухопутных войск и усилия по обновлению корабельного состава ВМФ.Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны</a> на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллиона рублей.По словам замминистра обороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Krivoruchko/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Криворучко</a>, в результате выполнения этих контрактов в рамках реализации госпрограммы вооружения армия получит более 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения.

https://ria.ru/20200223/1565111582.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, алексей криворучко, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире