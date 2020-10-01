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Боеспособность России посчитали максимальной со времен холодной войны
Вооруженные силы России сейчас находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны, говорится в докладе лондонского Международного института... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T07:15
2020-10-01T09:53
россия
вооруженные силы рф
алексей криворучко
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong> РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank">Вооруженные силы России</a> сейчас находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны, говорится в <a href="https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/09/rmm-introduction" target="_blank">докладе</a> лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).В документе под названием "Модернизация российских вооруженных сил: оценка" указывается, что за десятилетие инвестиций и реформ российская армия стала профессиональнее и лучше оснащенной. В исследовании отмечаются особые успехи в модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также высокий уровень боеготовности сухопутных войск и усилия по обновлению корабельного состава ВМФ.Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны</a> на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллиона рублей.По словам замминистра обороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Krivoruchko/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Криворучко</a>, в результате выполнения этих контрактов в рамках реализации госпрограммы вооружения армия получит более 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения.
https://ria.ru/20200223/1565111582.html
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россия, вооруженные силы рф, алексей криворучко, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире

Боеспособность России посчитали максимальной со времен холодной войны

07:15 01.10.2020 (обновлено: 09:53 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТанки Т-72 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Раевский" в Новороссийске
Танки Т-72 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Раевский в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России сейчас находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны, говорится в докладе лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).
В документе под названием "Модернизация российских вооруженных сил: оценка" указывается, что за десятилетие инвестиций и реформ российская армия стала профессиональнее и лучше оснащенной. В исследовании отмечаются особые успехи в модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также высокий уровень боеготовности сухопутных войск и усилия по обновлению корабельного состава ВМФ.
"Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения", — пишут авторы доклада, указывая, что текущая модернизация армии началась после конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Ранее Минобороны на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллиона рублей.
По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, в результате выполнения этих контрактов в рамках реализации госпрограммы вооружения армия получит более 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения.
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Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
 
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РоссияВооруженные силы РФАлексей КриворучкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
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