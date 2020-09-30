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В ОНК заявили о проблемах со зрением у Фургала и Арашукова
Арестованные экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и бывший сенатор Рауф Арашуков нуждаются в консультациях врача, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:14
2020-09-30T13:17
рауф арашуков
сергей фургал
онк
ева меркачева
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Арестованные экс-губернатор Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a> и бывший сенатор <a href="http://ria.ru/person_rauf-arashukov/" target="_blank" data-auto="true">Рауф Арашуков</a> нуждаются в консультациях врача, рассказала РИА Новости член столичной ОНК <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a>."Фургал и Арашуков жалуются на то, что у них падает зрение, им необходимы консультации офтальмологов", — заявила правозащитница.Меркачева добавила, что Арашукову нужна дополнительная лампа в камеру, но, чтобы ее получить, необходимо заключение врача. По ее словам, в СИЗО "Лефортово" нет врача-офтальмолога.Ранее ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что обвиняемый в госизмене Иван Сафронов, также находящийся в "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", нуждается в консультации офтальмолога, чтобы получить дополнительную лампу в камеру.Арашуков, обвиняемый в организации убийства и участии в преступном сообществе, находится в СИЗО с конца января 2019 года. Фургал, обвиняемый в организации двух убийств и одного покушения на убийство, был арестован в августе.
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/furgal-1577542471.html
У обвиняемых так бывает, когда читают обвинения. Ничего не вижу, ничего не слышу.
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Их что пожалеть?
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РИА Новости
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рауф арашуков, сергей фургал, онк, ева меркачева, лефортово

В ОНК заявили о проблемах со зрением у Фургала и Арашукова

10:14 30.09.2020 (обновлено: 13:17 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Арестованные экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и бывший сенатор Рауф Арашуков нуждаются в консультациях врача, рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачева.
"Фургал и Арашуков жалуются на то, что у них падает зрение, им необходимы консультации офтальмологов", — заявила правозащитница.
Меркачева добавила, что Арашукову нужна дополнительная лампа в камеру, но, чтобы ее получить, необходимо заключение врача. По ее словам, в СИЗО "Лефортово" нет врача-офтальмолога.
Ранее ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что обвиняемый в госизмене Иван Сафронов, также находящийся в "Лефортово", нуждается в консультации офтальмолога, чтобы получить дополнительную лампу в камеру.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи в заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Потребовали миллиарды. Потерпевшие по делу Фургала заявили о компенсациях
Арашуков, обвиняемый в организации убийства и участии в преступном сообществе, находится в СИЗО с конца января 2019 года. Фургал, обвиняемый в организации двух убийств и одного покушения на убийство, был арестован в августе.
 
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Рауф АрашуковСергей ФургалОНКЕва МеркачеваЛефортово
 
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