https://ria.ru/20200930/zrenie-1577981542.html
В ОНК заявили о проблемах со зрением у Фургала и Арашукова
Арестованные экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и бывший сенатор Рауф Арашуков нуждаются в консультациях врача, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:14
2020-09-30T10:14
2020-09-30T13:17
рауф арашуков
сергей фургал
онк
ева меркачева
лефортово
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Арестованные экс-губернатор Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a> и бывший сенатор <a href="http://ria.ru/person_rauf-arashukov/" target="_blank" data-auto="true">Рауф Арашуков</a> нуждаются в консультациях врача, рассказала РИА Новости член столичной ОНК <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a>."Фургал и Арашуков жалуются на то, что у них падает зрение, им необходимы консультации офтальмологов", — заявила правозащитница.Меркачева добавила, что Арашукову нужна дополнительная лампа в камеру, но, чтобы ее получить, необходимо заключение врача. По ее словам, в СИЗО "Лефортово" нет врача-офтальмолога.Ранее ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что обвиняемый в госизмене Иван Сафронов, также находящийся в "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", нуждается в консультации офтальмолога, чтобы получить дополнительную лампу в камеру.Арашуков, обвиняемый в организации убийства и участии в преступном сообществе, находится в СИЗО с конца января 2019 года. Фургал, обвиняемый в организации двух убийств и одного покушения на убийство, был арестован в августе.
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/furgal-1577542471.html
Егор Панкратов
У обвиняемых так бывает, когда читают обвинения. Ничего не вижу, ничего не слышу.
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Арсений Новиков
Их что пожалеть?
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5
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рауф арашуков, сергей фургал, онк, ева меркачева, лефортово