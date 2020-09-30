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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200930/zhurnalistika-1578000434.html
Протоиерей-публицист обеспокоен распространением "журналистики эмоций"
Отечественная и мировая журналистика все чаще теряет независимость, отличается предвзятым отношением к фактам и возвращается к самым худшим образцам прошлого,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:19
2020-09-30T14:19
религия и мировоззрение
telegram (приложение)
новости - религия и мировоззрение
владимир вигилянский
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Отечественная и мировая журналистика все чаще теряет независимость, отличается предвзятым отношением к фактам и возвращается к самым худшим образцам прошлого, считает известный церковный публицист, бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла, а ныне настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский."Состояние журналистики не только русской, но и мировой для меня больной вопрос. К великому огорчению, я вынужден констатировать, что журналистика теряет многие достижения и возвращается к самым худшим образцам прошлого. Самое главное из этих достижений - независимость журналиста, который должен испытывать беспристрастность к фактам", - сказал Вигилянский РИА Новости.По его мнению, с этой точки зрения модная сейчас "журналистика эмоций" есть, на самом деле, "оправдание предвзятого и оценочного отношения к фактам, грубый отсев не укладывающихся в формат действий и событий". Кроме того, каждый журналист видит, что авторская субъективная журналистика всегда более востребована у читателя, нежели беспристрастная, отметил публицист."Действительно, журналиста, обладающего неповторимым стилем, журналиста, умеющего анализировать события и предугадывать их последствия, журналиста, отличающегося от других коллег сложившимся мировоззрением и богатым творческим опытом, читать всегда интереснее. Чтобы хоть внешне быть похожим на таких журналистов, за неимением личностного багажа и придумана эта "журналистика эмоций", - считает священник.Другая беда современной журналистики, полагает Вигилянский, это "пресловутый "формат", который способствовал консервации журналистских жанров и узких стилевых возможностей". Любой отход от сложившихся формальных стереотипов становится "неформатом", соцсети и Telegram-каналы для журналиста сейчас выполняют роль площадки для творческих экспериментов, отметил собеседник агентства."Кроме того, и это очень важно, сейчас наблюдается - и у "нас", и у "них" - возрождение цензуры. Независимых СМИ сейчас практически нет нигде, они в руках экономических корпораций, финансовых групп, партий с их идеологиями, разных ветвей власти. Идеологическое и психологическое воздействие на читателя-слушателя-зрителя превратилось в целую науку. В этом отношении неподконтрольные пока соцсети выполняют роль отдушины, кондиционера, поставщика "свежего воздуха", - сказал Вигилянский.Он добавил, что лично для него в его активности в соцсетях "главное - не соблазнить, не искусить читателя", поскольку "люди очень разные и эмоционально по-разному реагируют на самые простые слова".
https://ria.ru/20200930/pravoslavie-1578000151.html
https://ria.ru/20200930/vigilyanskiy-1577970374.html
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telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, владимир вигилянский

Протоиерей-публицист обеспокоен распространением "журналистики эмоций"

14:19 30.09.2020
 
© Игорь ПалкинНастоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Игорь Палкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отечественная и мировая журналистика все чаще теряет независимость, отличается предвзятым отношением к фактам и возвращается к самым худшим образцам прошлого, считает известный церковный публицист, бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла, а ныне настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
"Состояние журналистики не только русской, но и мировой для меня больной вопрос. К великому огорчению, я вынужден констатировать, что журналистика теряет многие достижения и возвращается к самым худшим образцам прошлого. Самое главное из этих достижений - независимость журналиста, который должен испытывать беспристрастность к фактам", - сказал Вигилянский РИА Новости.
По его мнению, с этой точки зрения модная сейчас "журналистика эмоций" есть, на самом деле, "оправдание предвзятого и оценочного отношения к фактам, грубый отсев не укладывающихся в формат действий и событий". Кроме того, каждый журналист видит, что авторская субъективная журналистика всегда более востребована у читателя, нежели беспристрастная, отметил публицист.
Экс руководитель пресс-службы патриарха настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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"Действительно, журналиста, обладающего неповторимым стилем, журналиста, умеющего анализировать события и предугадывать их последствия, журналиста, отличающегося от других коллег сложившимся мировоззрением и богатым творческим опытом, читать всегда интереснее. Чтобы хоть внешне быть похожим на таких журналистов, за неимением личностного багажа и придумана эта "журналистика эмоций", - считает священник.
Другая беда современной журналистики, полагает Вигилянский, это "пресловутый "формат", который способствовал консервации журналистских жанров и узких стилевых возможностей". Любой отход от сложившихся формальных стереотипов становится "неформатом", соцсети и Telegram-каналы для журналиста сейчас выполняют роль площадки для творческих экспериментов, отметил собеседник агентства.
"Кроме того, и это очень важно, сейчас наблюдается - и у "нас", и у "них" - возрождение цензуры. Независимых СМИ сейчас практически нет нигде, они в руках экономических корпораций, финансовых групп, партий с их идеологиями, разных ветвей власти. Идеологическое и психологическое воздействие на читателя-слушателя-зрителя превратилось в целую науку. В этом отношении неподконтрольные пока соцсети выполняют роль отдушины, кондиционера, поставщика "свежего воздуха", - сказал Вигилянский.
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Он добавил, что лично для него в его активности в соцсетях "главное - не соблазнить, не искусить читателя", поскольку "люди очень разные и эмоционально по-разному реагируют на самые простые слова".
 
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Религия и мировоззрениеTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеВладимир Вигилянский
 
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