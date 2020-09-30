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Краснодарский край
https://ria.ru/20200930/zhivotnovodstvo-1577996588.html
На Кубани приняли поправки, направленные на развитие животноводства
Депутаты Краснодарского края приняли поправки в закон о сельском хозяйстве, направленные на развитие животноводства, в рамках которых предполагается оказание... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:30
2020-09-30T13:30
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> приняли поправки в закон о сельском хозяйстве, направленные на развитие животноводства, в рамках которых предполагается оказание господдержки фермерам, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).Уточняется, что внесенные губернатором Кубани <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамином Кондратьевым</a> изменения обусловлены необходимостью увеличения производства животноводческой продукции и выполнения положений доктрины продовольственной безопасности."Развитие отрасли животноводства - наш стратегический ориентир. Кубань может и должна полностью обеспечивать себя мясо-молочной продукцией. Но на пути к этому есть немало сложностей. Принимаемый сегодня закон позволит урегулировать ряд важных вопросов. Будет продолжена практика поддержки за счет средств краевого бюджета производителей животноводческой продукции. Это позволит в ближайшей перспективе увеличить объемы производства и создаст условия для увеличения поголовья животных и птицы", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.Кубанский парламент в декабре 2018 года принял закон о Стратегии-2030. Документ предусматривает увеличение производства молока до 2 миллионов 175 тысяч тонн и мяса в живом весе до 807 тысяч тонн.Вместе с тем ситуация с численностью крупного рогатого скота и птицы в регионе на данный момент пока не позволяет ускорить темпы прироста животноводческой продукции до необходимого уровня."Поправки в краевой закон предполагают оказание господдержки тем фермерам, у которых в хозяйствах наблюдается положительная динамика по приросту поголовья и увеличению производства молока. Это должно оказать стимулирующее воздействие на развитие отрасли в целом", - пояснили в ЗСК.Новая доктрина продовольственной безопасности России, которая была утверждена в январе текущего года, ставит задачу по превышению экспорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья из РФ над импортом.Ранее сообщалось, что Краснодарский край достиг необходимых показателей доктрины продовольственной безопасности России по большинству позиций, в том числе по зерновым, овощам, фруктам, мясу, сахару и растительному маслу, однако регион пока проигрывает в развитии селекции и генетики.
https://ria.ru/20200930/kuban-1577995805.html
https://ria.ru/20200925/posev-1577789517.html
краснодарский край
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

На Кубани приняли поправки, направленные на развитие животноводства

13:30 30.09.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате "Кубань" в Краснодарском крае
Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края приняли поправки в закон о сельском хозяйстве, направленные на развитие животноводства, в рамках которых предполагается оказание господдержки фермерам, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).
Уточняется, что внесенные губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым изменения обусловлены необходимостью увеличения производства животноводческой продукции и выполнения положений доктрины продовольственной безопасности.
"Развитие отрасли животноводства - наш стратегический ориентир. Кубань может и должна полностью обеспечивать себя мясо-молочной продукцией. Но на пути к этому есть немало сложностей. Принимаемый сегодня закон позволит урегулировать ряд важных вопросов. Будет продолжена практика поддержки за счет средств краевого бюджета производителей животноводческой продукции. Это позволит в ближайшей перспективе увеличить объемы производства и создаст условия для увеличения поголовья животных и птицы", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.
Кубанский парламент в декабре 2018 года принял закон о Стратегии-2030. Документ предусматривает увеличение производства молока до 2 миллионов 175 тысяч тонн и мяса в живом весе до 807 тысяч тонн.
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Вместе с тем ситуация с численностью крупного рогатого скота и птицы в регионе на данный момент пока не позволяет ускорить темпы прироста животноводческой продукции до необходимого уровня.
"Поправки в краевой закон предполагают оказание господдержки тем фермерам, у которых в хозяйствах наблюдается положительная динамика по приросту поголовья и увеличению производства молока. Это должно оказать стимулирующее воздействие на развитие отрасли в целом", - пояснили в ЗСК.
Новая доктрина продовольственной безопасности России, которая была утверждена в январе текущего года, ставит задачу по превышению экспорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья из РФ над импортом.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край достиг необходимых показателей доктрины продовольственной безопасности России по большинству позиций, в том числе по зерновым, овощам, фруктам, мясу, сахару и растительному маслу, однако регион пока проигрывает в развитии селекции и генетики.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
 
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