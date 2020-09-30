https://ria.ru/20200930/zapovedniki-1578010043.html

Подмосковные власти утвердили границы трех заказников Сергиева Посада

Представители министерства экологии и природопользования Подмосковья официально утвердили границы трех заповедников Сергиево-Посадского округа, сообщил... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:27

2020-09-30T16:27

2020-09-30T16:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Представители министерства экологии и природопользования Подмосковья официально утвердили границы трех заповедников Сергиево-Посадского округа, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/ekologiya/granitsy-treh-zapovednikov-utverdili-v-sergievo-posadskom-okruge/" target="_blank">"360"</a>.Уточняется, что среди этих природных заказников "Болото и озеро Озерецкое", "Варавинский овраг" и "Гремячий водопад на реке Вендиге". С момента их создания в 1981–1984 годах до нынешнего времени у них не было четких границ. По этой причине возникали проблемы в работе по надзору за соблюдением особого режима охраны. Фактическая площадь заказников "Болото и озеро Озерецкое" увеличена с 260 до 322,3 гектара, "Вараввинский овраг" – с 263 до 268,4 гектара, "Гремячий водопад на реке Вендиге" – со 107 до 140 гектаров."С постановкой сергиево-посадских заказников на кадастровый учет у нарушителей охранного режима теперь не будет аргументов о том, что они якобы не знали, что данные земли входят в ООПТ", – отметила заместитель министра экологии и природопользования региона Ирина Стальнова.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)