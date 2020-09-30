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РИА Наука
https://ria.ru/20200930/xiaomi-mi-10t-pro-1578009213.html
Смартфон Xiaomi 10T Pro получил камеру с гигантским разрешением
Компания Xiaomi сегодня представила сразу три новых смартфона — Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite. Мировая премьера состоялась на YouTube-канале производителя. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:19
2020-09-30T17:00
риа наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. </strong>Компания Xiaomi сегодня представила сразу три новых смартфона — Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite. Мировая премьера <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=WwxjasF3kBw" target="_blank" rel="nofollow noopener">состоялась</a></u> на YouTube-канале производителя.Старшая и средняя модели получили 6,67-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS и разрешением fullHD+. Матрица обновляет картинку на 144 Гц. У Lite-версии экран похожий, но на 120 Гц. Все смартфоны оснащены сканером отпечатков пальцев в боковой клавише.Mi 10T и Mi 10T Pro построены на чипсете Snapdragon 865 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Mi 10T Lite получил первым на рынке получил процессор Snapdragon 750G с интегрированным модемом 5G. Постоянной памяти в старших версиях может быть 128 или 256 ГБ, а оперативной — 6 или 8 ГБ. Старшая и средняя версии отличаются основной камерой. Если у первой она на 108 Мп с оптической стабилизацией, то вторая довольствуется 64-Мп модулем. Остальные сенсоры одинаковы — сверхширокоугольный на 13 МП и 5-Мп макро. В младшей версии четыре сенсора, основной из которых на 64 Мп. Смартфоны поддерживают быструю зарядку на 33 Вт. Емкость аккумулятора Mi 10T и Mi 10T Pro составляет 5000 мАч, а у Mi 10T Lite — 4820 мАч.Доступная версия Mi 10T обойдется в 500 евро (46 тыс. рублей по текущему курсу). За младшую Lite-версию попросят 279 евро (25,6 тысяч рублей). Продажи смартфонов начнутся в октября, о запуске в России пока не сообщается.
https://ria.ru/20200928/xiaomi-mi-10t-1577907767.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
xiaomi inc, гаджеты, технологии

Смартфон Xiaomi 10T Pro получил камеру с гигантским разрешением

16:19 30.09.2020 (обновлено: 17:00 30.09.2020)
 
© XiaomiXiaomi 10T Pro
Xiaomi 10T Pro - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Компания Xiaomi сегодня представила сразу три новых смартфона — Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite. Мировая премьера состоялась на YouTube-канале производителя.
Старшая и средняя модели получили 6,67-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS и разрешением fullHD+. Матрица обновляет картинку на 144 Гц. У Lite-версии экран похожий, но на 120 Гц. Все смартфоны оснащены сканером отпечатков пальцев в боковой клавише.
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 18:22РИА Наука
Характеристики и цену нового Xiaomi Mi 10T слили в Сеть до анонса
Mi 10T и Mi 10T Pro построены на чипсете Snapdragon 865 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Mi 10T Lite получил первым на рынке получил процессор Snapdragon 750G с интегрированным модемом 5G. Постоянной памяти в старших версиях может быть 128 или 256 ГБ, а оперативной — 6 или 8 ГБ.
Старшая и средняя версии отличаются основной камерой. Если у первой она на 108 Мп с оптической стабилизацией, то вторая довольствуется 64-Мп модулем. Остальные сенсоры одинаковы — сверхширокоугольный на 13 МП и 5-Мп макро. В младшей версии четыре сенсора, основной из которых на 64 Мп.
Смартфоны поддерживают быструю зарядку на 33 Вт. Емкость аккумулятора Mi 10T и Mi 10T Pro составляет 5000 мАч, а у Mi 10T Lite — 4820 мАч.
Доступная версия Mi 10T обойдется в 500 евро (46 тыс. рублей по текущему курсу). За младшую Lite-версию попросят 279 евро (25,6 тысяч рублей). Продажи смартфонов начнутся в октября, о запуске в России пока не сообщается.
 
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РИА НаукаXiaomi IncгаджетыТехнологии
 
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