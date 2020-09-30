https://ria.ru/20200930/xiaomi-mi-10t-pro-1578009213.html

Смартфон Xiaomi 10T Pro получил камеру с гигантским разрешением

Компания Xiaomi сегодня представила сразу три новых смартфона — Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite. Мировая премьера состоялась на YouTube-канале производителя. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:19

2020-09-30T16:19

2020-09-30T17:00

риа наука

xiaomi inc

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. </strong>Компания Xiaomi сегодня представила сразу три новых смартфона — Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite. Мировая премьера <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=WwxjasF3kBw" target="_blank" rel="nofollow noopener">состоялась</a></u> на YouTube-канале производителя.Старшая и средняя модели получили 6,67-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS и разрешением fullHD+. Матрица обновляет картинку на 144 Гц. У Lite-версии экран похожий, но на 120 Гц. Все смартфоны оснащены сканером отпечатков пальцев в боковой клавише.Mi 10T и Mi 10T Pro построены на чипсете Snapdragon 865 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Mi 10T Lite получил первым на рынке получил процессор Snapdragon 750G с интегрированным модемом 5G. Постоянной памяти в старших версиях может быть 128 или 256 ГБ, а оперативной — 6 или 8 ГБ. Старшая и средняя версии отличаются основной камерой. Если у первой она на 108 Мп с оптической стабилизацией, то вторая довольствуется 64-Мп модулем. Остальные сенсоры одинаковы — сверхширокоугольный на 13 МП и 5-Мп макро. В младшей версии четыре сенсора, основной из которых на 64 Мп. Смартфоны поддерживают быструю зарядку на 33 Вт. Емкость аккумулятора Mi 10T и Mi 10T Pro составляет 5000 мАч, а у Mi 10T Lite — 4820 мАч.Доступная версия Mi 10T обойдется в 500 евро (46 тыс. рублей по текущему курсу). За младшую Lite-версию попросят 279 евро (25,6 тысяч рублей). Продажи смартфонов начнутся в октября, о запуске в России пока не сообщается.

https://ria.ru/20200928/xiaomi-mi-10t-1577907767.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, гаджеты, технологии