https://ria.ru/20200930/vampir-1577975594.html

Как вести себя с "энергетическим вампиром"

У многих в окружении есть люди, после общения с которыми ощущается упадок сил. Как избежать такого состояния, рассказала в интервью радио Sputnik психолог... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T04:25

2020-09-30T04:25

2020-09-30T07:04

психологи

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> У многих в окружении есть люди, после общения с которыми ощущается упадок сил. Как избежать такого состояния, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200930/psikhologiya-1577940789.html">радио Sputnik</a> <a href="https://ria.ru/keyword_psikhologi/" target="_blank">психолог</a> Наталия Эль."Энергетический вампир" – это человек, который высасывает энергию из других. Он может делать это даже бессознательно, даже за счет самых близких людей: детей или родителей. Психолог Наталия Эль рассматривает детские капризы как случай такого "вампиризма" и именно этим объясняет, что после общения с детьми родители могут чувствовать себя уставшими. Подзарядиться вашей энергией могут и посторонние люди. Откуда вообще берутся энергетические вампиры? Все из детства, считает психолог."Дети, которые чувствуют отстраненность, холод, равнодушие, подсознательно начинают мстить. Они настойчиво требуют к себе внимания, специально совершая плохие поступки. Они знают, что их накажут, но все равно поступают по-своему", – сказала Наталия Эль.Взрослые "энергетические вампиры" – это, как правило, очень восприимчивые и эмоциональные люди, которые постоянно ищут, на кого перекинуть свои негативные эмоции. Избежать общения с такими людьми практически невозможно. Но нужно максимально ограничить контакты, считает Наталия Эль. А если общаться все-таки приходится, нужно использовать особые психологические техники."Не смотреть в глаза. Он что-то говорит, а вы старайтесь думать о хорошем. Можно выстроить психологическую защиту, представлять себя в зеркальном коконе, за кирпичной стеной. Больше нет никаких методов. Восстановиться после такого контакта помогает природа, прогулки в парке, травяной чай", – добавила в беседе с радио Sputnik Наталия Эль.

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/psikholog-1577221556.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психологи, общество